L'agence d'autoédition Publishroom reprise par l'imprimeur ICN

L'équipe de Publishroom

La structure annonce que la procédure est désormais derrière elle, attendu qu’elle rejoint désormais le groupe ICN, spécialisé dans l’imprimerie et l’édition, fondé en 1999. En quatre années d’activité, Publishroom – qui pour l’occasion devient Publishroom Factory – aura convaincu plus de 450 personnes de passer par son service.Sur la période, 100.000 ouvrages ont été vendus, en Belgique, mais également en Suisse – et principalement en France.Fondée en 1999 à Orthez par des professionnels du livre, de l’imprimerie et de l’édition, l’imprimerie ICN s’est spécialisée dans la production de livres en petite et moyenne série. ICN apporte à Publishroom sa parfaite connaissance des métiers du livre.Le rapprochement avec ICN laisse entendre pour 2019 de nouvelles perspectives, et « l’ouverture vers un public plus large », apprend-on. Dans les tuyaux, le développement de l’impression à la demande pour auteurs indépendants, mais également des services de promotion d’ouvrages pour des auteurs qui n’ont pas signé avec Publishroom.ICN propose en effet des solutions d’impressions pour des tirages de 1 à 500 exemplaires, disponibles pour les maisons d’édition, aussi bien que pour les auteurs.« Fort de cette reprise par ICN, Publishroom entend conserver son esprit dynamique de même que le caractère artisanal et la proximité avec les auteurs, propres à son équipe et à ses méthodes de travail », indique un communiqué.En interne, l’équipe de cinq personnes restera soutenue par Sabrina Grimaldi, fondatrice de la structure, qui conserve son poste d’éditrice. La direction est confiée à Jean-Paul Lafont., actuel gérant de ICN.