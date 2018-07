L'agenda 2019 de la BnF sera chevalin : A cheval !

En 2019, avec l’agenda de la Bibliothèque nationale de France, vous allez murmurer vos rendez-vous à l’oreille des chevaux ! Marc Chagall, Gustave Doré, Albrecht Dürer, Théodore Géricault, Odilon Redon, Henri de Toulouse-Lautrec, Hokusai, Pierre Lissac, Edgar Degas... vous accompagnent dans cette chevauchée au fil de l’année.







Le cheval est le premier animal décrit par Buffon dans son Histoire naturelle. Il le qualifie de « plus noble conquête que l’homme ait jamais faite », qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Au fil de l’année, vous verrez défiler les têtes couronnées, assisterez aux joutes des chevaliers, vous envolerez sur Pégase ou applaudirez aux prouesses des plus talentueuses écuyères.



La grande proximité de l’homme et du cheval sera évoquée également par les superbes planches des précieuses éditions de traités équestres conservées dans les collections de la Bibliothèque : capriole, croupade, ballotade... les figures que tout bon cavalier devait savoir faire exécuter à son cheval n’auront plus de secret pour vous.



Cette sélection, de photographies, d’affiches, de dessins, de monnaies et médailles, etc., représentatives de la variété et de la qualité des documents conservés à la BnF, embrasse aussi toutes les époques et le monde entier.

Alors, en selle !