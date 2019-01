L'Allemagne invitée d'honneur de la Foire du Livre de Taipei

Stand de Taïwan à la Foire du Livre de Francfort (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« La Foire du Livre de Francfort entretient depuis de nombreuses années des relations étroites avec la Foire internationale du livre de Taipei, au titre d'exposant, de consultant ou de responsable du programme professionnel. Cette année, la présence de l’Allemagne en tant qu’invitée d’honneur offre une excellente occasion de renforcer les liens étroits entre les secteurs de l’édition allemand et taïwanais », explique d'emblée Juergen Boos, directeur de la Foire du Livre de Francfort, dans un communiqué.Faire voir la richesse de la production éditoriale allemande aux visiteurs de la Foire du Livre de Taipei, d'une part, mais aussi développer les relations économiques entre les éditeurs des pays : entre 2013 et 2017, entre 81 et 107 titres allemands ont vu leurs droits de traduction cédés à des éditeurs taïwanais.Le programme « German Stories » convie 13 auteurs allemands, qui s'exprimeront aux côtés de leurs collègues taïwanais à l'occasion de débats, mais offrira aussi un point de vue inédit sur le mouvement artistique du Bauhaus, à l'occasion de son centenaire en 2019. Un espace permettra aussi aux visiteurs de découvrir 100 œuvres immanquables du patrimoine littéraire allemand, publiées aux XXe et XXIe siècles.Le programme a été conçu par la Foire du Livre de Francfort, le Goethe-Institut Taipei et le German Institute Taipei. Plusieurs éditeurs seront présents, dont Carlsen, Thienemann-Esslinger Verlag, Loewe, Ullstein, Carl Hanser Verlag, Schweizerbart/Borntraeger, Delius Klasing ou encore Suhrkamp.« La culture littéraire est très forte à Taïwan, et les lecteurs taïwanais ont une curiosité intellectuelle et un intérêt considérables pour les publications allemandes et le débat d'idées. Ce qui fournit une base idéale pour notre partenariat, raison pour laquelle nous travaillons avec la Foire internationale du livre de Taipei depuis plusieurs années », commente Jens Rösler, directeur du Goethe-Institut Taipei.La Foire internationale du Livre de Taipei accueille environ 600 exposants venus de 59 pays, et près de 580.000 visiteurs, ce qui en fait un des événements littéraires les plus importants d'Asie.