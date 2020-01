L'amant de Marguerite Duras adapté en manga par Kan Takahama

< >

Prix d’Excellence 2018 du Japan Media Arts Festival, sous l’égide du Secrétariat à la culture japonais, pour La lanterne Nyx, en cours de publication en France, Kan Takahama a découvert le roman de Marguerite Duras à l'âge de 16 ou 17 ans, à la bibliothèque de son lycée. « L’écriture était différente de tout ce que j’avais lu jusque-là. Mais au bout d’un moment, je me suis habituée au style et me suis sentie comme emportée, happée par le roman », explique-t-elle.« Certains romans sont tellement écrits qu’il n’y a pas de place pour le dessin, pour l’imaginaire ; le dessinateur ne peut s’immiscer nulle part », poursuit-elle. « L’écriture de Duras, en revanche, laisse la possibilité au lecteur, au dessinateur, de se projeter entre les mots, entre les lignes. Dessiner la narratrice-héroïne la rend visible aux yeux du lecteur. »Ce récit sensible d'une histoire d'amour entre la narratrice, jeune fille âgée de 15 ans, et d'un riche Chinois, et de ce qu'elle implique porte des émotions qui ont attiré l'attention de la mangaka : « Si cette histoire correspond à une époque passée et que le poids de la famille et des traditions ne sont plus les mêmes aujourd’hui, les sentiments éprouvés, les questions de liberté, de relation à la mère et les choix de vie pour une jeune fille restent identiques, même au XXIe siècle », souligne Takahama.[À paraître le 22/01/2020] Kan Takahama - L'amant - D'après Marguerite Duras - Rue de Sèvres