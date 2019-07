L'Amirale des mers du Sud, une BD inédite de Carlos Nine et Jorge Zentner

L'Amirale des mers du Sud est publié par Les éditions de la Cerise et traduit de l'espagnol au français par Isabelle Gugnon.

L'Amirale des mers du Sud de Carlos Nine et Jorge Zentner est une œuvre inédite en France, car, suite à sa publication en Espagne en 1992 (pour les commémorations des 500 ans de la découverte du Nouveau Monde), les planches originales ont disparu.Elle est publiée en français 27 ans après sa parution initiale grâce à un procédé de photogravure, à partir d'un exemplaire du livre espagnol que Lucas Nine avait conservé. Ce dernier a par ailleurs rédigé une préface à propos du travail de son père sur cet album.La bande dessinée retrace l'expédition de colonisation des îles Philippines du couple d'explorateurs, Alvaro de Mendana et Isabel Barret. À la mort de son mari, Isabel prendra le titre d'Amirale des mers du Sud et dirigera l'expédition jusqu'à son terme.Voici le résumé de L'Amirale des mers du Sud