L'animal le plus dangereux, polar inédit de Luca d'Andrea publié dans La Repubblica

Doppia paginona su @Repubblica per Luca D’Andrea e il suo romanzo a puntate inedito L’ANIMALE PIÙ PERICOLOSO da domani 9 agosto fino al 25 agosto ogni giorno sul quotidiano. Se ne volete di più, Luca D’Andrea è in libreria con IL RESPIRO DEL SANGUE. pic.twitter.com/5hyK50HuY0 — Einaudi editore (@Einaudieditore) August 8, 2019









Une parution inédite pour un média

L’animale più pericoloso, dernier texte de Luca d’Andrea (L’essence du mal, Folio ou Au cœur de la folie, Denoël, trad. Anaïs Bouteille-Bokobza) a été commandé et découpé en 16 séquences pour une parution dans le premier quotidien italien. Le récit est disponible dans supplément spécial, et chaque épisode s’accompagne d’une illustration différente.Dans cette collaboration, c’est le plasticien italien Agostino Iacurci qui a été engagé — collaborateur du New Yorker, mais également de Penguin Books, entre autres.Si l’événement marque dans le Bel Paese, c’est que jamais La Repubblica n’avait fait ce type d’opération par le passé. Durant les dix jours qui ont précédé la première parution, le média a investi dans une communication et une publicité massive, multipliant par ailleurs les reportages et les interviews dans le journal et ses suppléments. Et son éditeur Einaudi, s’en est donné à cœur joie.Le choix de Luca d’Andrea s’explique certes par le talent de l’auteur, mais également le succès qu’il a rencontré, tant en Italie que dans le reste du monde. Ses derniers ouvrages ont été traduits dans près de 40 pays — incluant les territoires anglophones.Le texte est proposé dans les versions imprimées et numériques, avec 16 chapitres de quatre pages chacun. Chacune des illustrations représente un animal distinct, dans le souci d’accompagner le texte au mieux.Piergiorgio Nicolazzini, agent littéraire de Luca d’Andrea, indique à ActuaLitté que « les droits de traduction pour le nouveau roman n’ont pas encore été cédés en France ». En revanche, c’est avec son éditeur, Einaudi et l’agence que l’accord a été finalisé pour la parution dans La Repubblica.« Ils ont commandé ce nouveau roman à l’auteur parce qu’ils croyait en ses qualités et en l’originalité d’une initiative qui consister à le présenter en avant-première à leurs lecteurs », note Piergiorgio Nicolazzini.L’agence dispose par ailleurs des droits de traduction, et d’adaptations audiovisuelles pour les œuvres du romancier.Originaire du sud du Tyrol (à Bolzano, en 1979) Luca d’Andrea revendique parmi ses influences Stephen King et Jo Nesbø. La plupart de ses ouvrages prennent place dans sa région d’enfance, et plus encore dans les montagnes, lieu implacable, chargé d’une histoire séculaire.