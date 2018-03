L'application pour le pass culture est-elle un moyen d'accès inégalitaire ?

Sans aucun doute, le pass culture fait partie, avec l'ouverture des bibliothèques, des mesures les plus populaires de la politique culturelle que met en place le gouvernement d'Édouard Philippe. Ce pass culture laissait craindre un « trafic » de crédits destinés à des achats culturels. Le gouvernement avait cru trouver la réponse en passant par une application, mais cette solution a aussi ses limites...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Selon le gouvernement, qui avait présenté de nouveaux éléments sur la mesure par la voix de la ministre de la Culture Françoise Nyssen le 6 mars dernier, le Pass Culture sera un « service public universel et [un] nouveau réseau social ». En confiant 500 € aux jeunes de 18 ans, l'État souhaite aider le jeune à creuser « le sillon du parcours d'éducation artistique et culturelle ».

En Italie, où une mesure similaire avait été mise en place — c'est d'ailleurs cette mesure qui a inspiré le candidat Macron —, la somme allouée aux achats culturels, distribuée sous la forme de chèques, s'était vu devenir l'objet d'un trafic. En effet, certains bénéficiaires avaient troqué ces chèques culturels contre des espèces sonnantes et trébuchantes, permettant de s'offrir d'autres produits.

Pour éviter un tel détournement, le gouvernement a donc créé « une start-up d'État pour le concevoir, qui va créer l'outil et les contours de l'offre », précisait la ministre de la Culture, avec le recours à une application. Cette solution n'est toutefois pas exempte de reproches et de problématiques, comme le souligne Raphaël Gérard, député La République en Marche de Charente-Maritime, dans une question écrite.

« [L]e dispositif de dématérialisation », explique le député, « suscite des difficultés compte tenu de l'aménagement numérique existant en Guyane. Jusqu'à il y a encore très récemment, seulement 3 centres bourgs des communes de l'intérieur étaient couverts par la 2G (Maripasoula, Papaïchton, et Grand Santi). »



« Face à ces contraintes, il lui demande quelle stratégie son ministère compte déployer pour assurer un égal accès des jeunes guyanais au dispositif du passe culture », interroge Raphaël Gérard dans une question écrite à la ministre de la Culture. Il note aussi que l'accès à l'offre culturelle, de manière générale, reste difficile en Guyane.

Outre ces problèmes de réseaux et d'accès se pose également la question de l'équipement : un jeune sans smartphone — cela existe sans doute — pourra-t-il bénéficier du Pass Culture ? Et qu'en est-il du traitement des données personnelles des bénéficiaires et de l'historique de leurs achats ?



L'attitude du gouvernement vis-à-vis de ces informations sera sans doute instructive, d'autant plus qu'avec les 500 € du Pass Culture, les jeunes de 18 ans reçoivent... le droit de vote.