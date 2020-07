L’argent du Futur : 3 ouvrages pour amateurs de cryptomonnaie

Faites-vous partie de la communauté grandissante d’amateurs de cryptomonnaie sur la toile ? Le Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies sont généralement utilisés pour des investissements, dans des jeux de casinos, des Jeux supportant le bitcoin ainsi que pour d’autres opérations.



​​​​​​​





Avant de se lancer de pleins pieds dans cette industrie, il est judicieux de mener une recherche sur cette technologie et son fonctionnement. Il existe également une variété de sujets sur lesquels se documenter avant d’apprendre les bases des monnaies électroniques. Et si la sélection est proposée en anglais, c’est avant tout parce que la littérature la plus pertinente est proposée dans cette langue.



Il suffit de chercher pour trouver par exemple des articles sur les misères des cryptomonnaies. Cependant, il vous faudra un peu plus de lectures pour apprendre à flairer les arnaques, vous souvenir comment les éviter et apprendre comment les bloquer sur la blockchain.



Vous pouvez rechercher les généralités, les témoignages et les actualités. Cependant, chaque cryptomonnaie dispose de sa propre fonction, ses systèmes, ainsi que ses pièces. Les cryptomonnaies diffèrent également en valeur.



Pour un début, il existe d’excellents ouvrages sur le BTC et autres cryptomonnaies. Nous vous en proposons les résumés ci-dessous.



The Book of Satoshi: The Collected Writings of Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto

Par Phil Champagne



Avez-vous déjà éprouvé de la curiosité à connaitre l’auteur anonyme du BTC ? Un génie, ou un groupe de génies qui a/ont conçu(s) et implémenté(s) le modèle traditionnel d’or au numérique, et créer une base de données dédiée. Grâce à la blockchain, ils ont été les premiers à résoudre le problème de crainte de double dépense posé par les monnaies numériques.



Son livre blanc sur la monnaie a suscité de vives discussions sur des termes énigmatiques relatifs à la blockchain. Le titre « The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks » est reconnu comme une marque dans l’histoire et un coup à l’hégémonie de la monnaie fiduciaire.



Vous en saurez plus en lisant le recueil d’écrits de Satoshi rassemblés par Champagne. Ce livre vous en apprendra davantage sur le BTC et lèvera le voile sur des questions auxquelles vous cherchez des réponses.



The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative To Central Banking

Par Saifedean Ammous



En tant que novice dans le monde de la cryptomonnaie, vous vous demandez certainement comment un seul BTC peut valoir près de 10 000 $. Pas seulement le BTC, mais d’autres monnaies également, à grande valeur, bien qu’inférieure au BTC. La création de la blockchain et du BTC a donné lieu à une diversité d’opportunités pour d’autres cryptomoannaies.



Ce livre trace la progression de la plus grande cryptomonnaie actuellement sur le marché et explore les raisons pour lesquelles celle-ci s’avère révolutionnaire pour l’industrie. L’ouvrage aborde également les éléments qui contribuent à l’essor du Bitcoin, et explore les perspectives que son succès offre à la société actuelle.



Résumant la notion de cryptomonnaie comme monnaie du peuple, et non des grandes sociétés, ce livre est à lire absolument.



Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World

Par Alex et Don Tapscott



Le duo père-fils vous explique le fonctionnement de la technologie blockchain et s’attarde sur la façon dont elle pourrait transformer le monde actuel.



Soulignant la puissance des nouvelles technologies, ils démontrent comment la technologie blockchain pourrait aider le citoyen moyen dans ses opérations quotidiennes. Le livre nourrit d’espoir que les cryptomonnaies pourraient être l’étape suivante dans l’accession du futur que nous souhaitons.



Bien que les auteurs y expliquent divers scénarios, l’ouvrage révèle une séparation claire entre la réalité actuelle et les possibilités futures. La révolution de la blockchain se concentre sur des lacunes du système actuel. Bien lu, ce livre sera facilement compris de tout novice curieux.



Il y a tellement à apprendre sur les cryptomonnaies ! Grâce à ces livres, vous déciderez aisément de votre prochaine étape dans le monde la cryptomonnaie.





crédit photo : jaydeep_ CC 0