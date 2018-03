L'arnaque aux faux livres écrits par des robots court chez Amazon France

On pensait que cela n’arriverait qu’aux États-Unis, où la domination d’Amazon dans le secteur du livre n’est plus à rappeler. Depuis des années, de faux livres sont commercialisés par d’authentiques arnaqueurs. Les ouvrages ne contiennent qu’un charabia sans fin, et servent en réalité à des escroqueries finement orchestrées. Eh bien, le marché français n’est pas exempt !





Alex LA, CC BY SA 2.0





Pour préparer le week-end, ActuaLitté a dégoté deux ouvrages indispensables : le premier pour se mettre en cuisine avec de sympathiques petits plats. Le second, pour s’alanguir avec un grand classique. Le point commun de ces deux livres ? Ils sont tous deux fournis via CreateSpace, service de distribution d’Amazon...

Commençons en douceur : voici le Livre de Cuisine All-American de la Cuisinière Lente : 120 Recettes de Cuisinières tout-américaines que vous adorerez (Mijoteuse : All-American Slow Cooker Recipes - French Edition). Non, vous ne rêvez pas. Prenons l’exemple des Œufs bouillis.

La description de l’éditeur aurait dû mettre la puce à l’oreille : « Vous vous amusez à faire des repas savoureux et moins consommant beaucoup de temps que vous et votre famille apprécieront. Ce livre de recettes est un transformateur de pages tellement rempli d’aliments du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner que vous ne voudrez plus arrêter de lire. »

De même que le commentaire plus qu’élogieux, accompagné de 5 étoiles laissé par Alexis H. qui écrit : « Ouvrage attachant ! Il y a beaucoup de spéculations et de détails sur la préparation d’un régime délicieux et incroyable ! Garde les mains des gourmands, et tous ceux qui aiment les arts professionnels ! »







Relativement indigeste, même pour des « cuisinières lentes » — et vendu 17,28 €, tout de même. Rabattons-nous sur un solide roman, qui tiendra mieux au corps. Moby Dick, de Melville, traduit par Denis Langlois. Romancier, essayiste, traducteur et avocat, Denis Langlois est une valeur sûre. Et pour l’internaute au regard mal habitué, pourrait même devenir une caution morale.

Comme Amazon propose de découvrir un extrait du livre, on pourra se régaler de la prose de Denis Langlois. Les premières lignes du roman sont bien connues. Mais après quelques mots, on se demande ce qui a bien pu se passer.

Là encore, seule une machine peut recracher une pareille logorrhée. Olivier Mannoni, traducteur et membre de l’Association des traducteurs littéraires de France ne finit pas d’en rire. « Ce sont les merveilles de la traduction automatique. J’avais averti Denis, qui ignorait totalement que l’on faisait usage de son nom de la sorte. Après tout, il peut exister plusieurs Denis Langlois, mais, en l’occurrence, c’est ici très abusif. » Une nouvelle forme d’usurpation d’identité ?

L’intéressé va tenter de faire supprimer son nom pour la référence, mais on peut en rester bouche bée. « L’ATLF a écrit et laissé des messages sur le site d’Amazon pour tenter de signaler le problème, mais pour l’instant aucune réponse », poursuit Olivier Mannoni.

Le combat que mènent les traducteurs pour être reconnus, « et que simplement figure notre nom, comme le voudrait la loi — le traducteur est coauteur des livres — devient fastidieux. Amazon est de ce point de vue le plus sympathique : en général, sous 24 heures, le problème est réglé. En revanche, avec d’autres, on se bat à n’en plus finir ».

Mais si Denis Langlois n’est pour rien dans l’infâme traduction du livre, qui s’en est occupé ? La société derrière se nomme Onyx Translations, et ne possède pas de site internet. En revanche, elle a un catalogue de plus de 700 titres. Tous des classiques, libres de droits, évidemment, et traduits dans les langues les plus diverses : McBeth en coréen, russe, chinois ou en espagnol.

Et nul besoin d’être russophile pour comprendre qu’une machine est derrière ces grandes réussites. Or, il semble — pas de chance — que seul Moby Dick voit créditer un être humain pour la traduction : les 10 titres français du catalogue ne mentionnent qu’Onyx Translations comme traducteur.

Tout cela pourrait n’être qu’anecdotique, si les versions des ouvrages n’étaient pas commercialisées à des tarifs prohibitifs : un David Copperfield pour 26,99 $, un Dracula pour 18,99 $. Et le lecteur qui n’aura pas pris le temps de vérifier le contenu des ouvrages en sera pour ses frais.



< >