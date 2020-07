L'Assemblée adopte les 36 millions € d'aide à la filière livre

Ce soir à l'@AssembleeNat, nous votons 50Mn€ pour soutenir le patrimoine et le spectacle face à la crise. C'était un engagement, nous soutenons le secteur culturel.



10Mn€ seront dédiés aux organisateurs de #festivals annulés en raison de la crise sanitaire.#PLFR3 #DirectAN pic.twitter.com/eicZlaxNDf — Laurent Saint-Martin (@LauStmartin) July 2, 2020

photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

50,4 millions €, c’est peu, mais c’est un geste de plus dans le cadre actuel. « C'était un engagement, nous soutenons le secteur culturel », indique le rapporteur.Plusieurs députés auront, durant les échanges, déploré un manque d’investissement et de soutien envers le spectacle vivant, mais l’amendement aura été adopté sans peine.50 millions à répartir, c’est également ce montant que plusieurs députés avaient réclamé pour le seul volet Création. Ces derniers pointaient le rapport de la Cour des comptes, indiquant que « la montée en puissance du Pass culture est lente ». Seuls 17 % des jeunes éligibles à son expérimentation dans 14 départements se sont montrés intéressés.« Face à cet échec et alors que sa généralisation semble compromise, il est temps de réorienter ces fonds afin qu’ils aient enfin un impact fort et positif en faveur de la culture », soulignaient-ils. En prenant les 50 millions € du pass, et en redirigeant les fonds, il aurait été possible de mieux abonder au volet Création, espéraient Les Républicains. Le projet n’aboutira pas.De son côté, le ministère de la Culture avait présenté son plan de 5 milliards € en faveur de la culture et des médias en début de semaine. Pour la filière livre, 217 millions € avaient été mobilisés et un plan filière de 42 millions viendra s’ajouter – dont 36 millions € déjà investis pour 2020, le solde pour 2021.Un autre amendement, présenté par Gérald Darmanin entérinait d’ailleurs cette somme, dévoiléepar le ministre. « Cet effort budgétaire se décompose en 25 millions d’euros destinés aux libraires afin de leur permettre de surmonter les difficultés qu’ils ont connues durant la crise sanitaire, 6 millions consacrés à soutenir des projets de modernisation de ces mêmes librairies, et 5 millions à destination des maisons d’édition, qui, comme les librairies, ont beaucoup souffert de l’épidémie. Tous les parlementaires spécialistes des questions culturelles l’ont souligné », notait le ministre de l’Action et des Comptes publics.Et d’ajouter : « Les collectivités territoriales pourront, aux côtés de l’État, soutenir les entreprises du livre. Le Parlement avait adopté un amendement gouvernemental prévoyant la possibilité pour les intercommunalités d’exonérer sur délibération les librairies, en particulier les librairies indépendantes, de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Toutes ne l’ont pas fait, alors même que cette exonération constitue une aide réelle pour ces librairies indépendantes de tailles diverses, parfois mal organisées face à la concurrence directe des grandes enseignes du numérique. Je vous invite évidemment à voter en faveur de cet amendement. »