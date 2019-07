L’Association des archivistes français renouvelle son Bureau

Ivo Jansch, CC BY SA 2.0

• présidente : Céline Guyon

• première vice-présidente aux compétences et aux métiers : Hélène Chambefort

• vice-présidente au développement des partenariats et des publics : Myriam Favreau

• vice-président à la vie associative : Pierre-Frédéric Brau

• vice-présidente à la communication et aux médias : Dominique Naus

• secrétaire : Marion Bernard

• trésorière : Catherine Bernard

• trésorière adjointe : Danielle Benazzouz

Au programme pour le mandat : actions de sensibilisation et mobilisation des publics autour des enjeux citoyens des archives, cohésion et implication des membres, prises de position au bénéfice des archives et des archivistes, et construction d’un plaidoyer, dans le prolongement de la charte associative.La composition du Bureau de l’AAF est la suivante :Le plaidoyer et l’action institutionnelle seront portés par la présidente. Par ailleurs, Laurent Ducol a été confirmé au poste de gérant de sa filiale Archivistes français formation. Le bureau se réunira à la rentrée, la prochaine réunion du Conseil d’administration est prévue le 27 septembre.