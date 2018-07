L'Association des correcteurs de langue française ouvre ses adhésions

Créée en mars 2018, l'Association des correcteurs de langue française ouvre désormais ses adhésions. Association indépendante et apolitique, l'ACLF accueille les correcteurs professionnels, sous certaines conditions et après leur adhésion à un code de déontologie en 6 points, qui insiste sur les droits et devoirs du correcteur.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Quelques mois après sa création, l'Association des correcteurs de langue française a officiellement ouvert ses adhésions, en communiquant les conditions et un code de déontologie.

Pour adhérer à l’ACLF, il faut être un correcteur professionnel, ce qui implique :

d’avoir suivi une formation de correcteur dispensée par l’un des organismes suivants : Formacom, Estienne, CEC, Asfored, EMI-CFD*

d’être ou d’avoir été employé en tant que correcteur pendant au moins trois ans (derniers bulletins de salaire des années concernées à l’appui)

ou

d’être correcteur indépendant pouvant justifier de trois années d’activité continue (listes de clients, factures, attestations ou autres documents significatifs à l’appui).

La cotisation annuelle à l'association s'élève à 40 €.

« Nous sommes tous attachés à une certaine qualité de l'écrit, et c'est la correction que nous voulons défendre, en même temps que nos conditions de vie » nous précisait la présidente de l'association, Solène Bouton. Dans sa présentation, l'association persiste et signe : « L’ACLF entend que les correcteurs conservent leur indispensable place dans la chaîne de production de l’écrit et dans des secteurs économiques en pleine mutation. »

Un code de déontologie, dont la signature est obligatoire par tout adhérent, témoigne de ce souci. On y trouve développé 6 points que les correcteurs s'engagent à respecter et appliquer, dont le respect de la confidentialité de l'écrit, la courtoisie vis-à-vis de l'auteur ou le travail en bonne intelligence avec le donneur d'ouvrages.



Une charte des bonnes pratiques du métier devrait bientôt suivre, pour les correcteurs et les donneurs d'ouvrages.



Plus d'informations sur le site de l'ACLF.