L’association des librairies indépendantes Initiales change sa direction

Crédit photo : Librairie Le Préau - Facebook

L’aventure des librairies Le Préau et de la Cour des grands est née en 1978 dans une petite rue de Metz. Le Préau, d’abord, fut créé par des amatrices de littérature de jeunesse, dans une période où le genre prenait son envol. Trente ans plus tard, la Cour des grands a ouvert ses portes pour continuer à conseiller ces générations de lecteurs devenus adultes : Julie Remy est montée à bord du bateau en 2007 et s’est retrouvée à la barre en 2009.Juriste de formation, mais fille de libraire, c’est à 29 ans qu’elle se décide à rejoindre une voie familière. En 2012, la Cour des grands a déménagé dans le local qu’elle occupe actuellement, juste en face du Préau. Les deux librairies emploient sept personnes et, depuis 2019, Nathalie Mysliwiec est devenue associée pour que le bateau navigue avec deux capitaines.L’association Initiales, née il y a 22 ans, compte aujourd’hui 51 librairies en France et en Belgique. Pour le collectif, le contexte de crise que nous traversons ne fait que renforcer le sens de leurs missions, à savoir :« Renforcer l’action collective et la solidarité entre les librairies indépendantes, encourager le travail en réseau, partager les savoir-faire et les expériences, contribuer à la formation des jeunes libraires et stimuler les projets de reprises de librairie, défendre la liberté de lire, de publier, assurer la promotion de l’édition de création et des fonds éditoriaux. »Julie Remy, présidente (La Cour des grands/Le Préau – Metz), Yannick Burtin, trésorier (Le Merle moqueur - Paris)Daniel Chini, secrétaire (L’Arbousier —Oraison), Ronan Amicel, secrétaire adjoint (L’Autre monde —Avallon), Wilfrid Séjeau, vice-président (Le Cyprès/Gens de la lune —Nevers), Jean-Marc Brunier, vice-président (Le cadran lunaire —Mâcon).Font également partie du conseil d'administration :Caroline Berthelot (La Femme renard —Montauban), Grégoire Courtois (Obliques —Auxerre), Baptiste Gros (La Colline aux livres —Bergerac), Amanda Spiegel (Folies d’encre —Montreuil) et Olivier Verschueren (Livre aux trésors —Liège) font également partie du conseil d’administration.