L'Association des maisons d'édition en Bretagne unis les éditeurs bretons

association des maisons d'édition en Bretagne/Embannaduriou Breizh/Banissous Brtêgn. Nom trilingue français/breton/gallo

Une assemblée générale constitutive très suivie : 45 éditeurs étaient présents, ce lundi 14 janvier, à la médiathèque de Guingamp, pour la grande première de l'Association des maisons d'édition en Bretagne. « Plus de 60 % des éditeurs de Bretagne étaient présents, je pense que l'on peut parler d'un succès. 65 éditeurs nous ont assuré qu'ils seraient parties prenantes », se réjouit Jean-Marie Goater, éditeur au sein de la maison du même nom et l'un de ceux à l'origine de l'initiative, auprès d'ActuaLitté.Lors de cette première réunion, les statuts de l'association ont été définis, et les premières pistes des actions à mener ont été tracées, « en prenant exemple sur ce que fait l'association des éditeurs dans les Hauts-de-France ». « Nous avons beaucoup parlé des tarifs postaux pour les envois de livres , qui sont au premier plan des préoccupations des éditeurs », souligne Jean-Marie Goater.S'il est « encore un peu tôt » pour évoquer des actions précises, la « mobilisation est forte et inédite, et a rassemblé de nombreuses bonnes volontés, à travers plusieurs générations », précise l'éditeur.Un mode d'organisation collégial a été choisi pour l'association, dont le bureau rassemble Jean-Marie Goater (Éditions Goater), Noémie Varet (Noé-Paper), Sandrine Pondaven (Locus-Solus) et Claude Boissière (Éditions des montagnes noires).