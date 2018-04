L’Association taïwanaise des traducteurs de français décerne ses récompenses

L’Association taïwanaise des traducteurs de français (ATTF), créée en 2013, décerne chaque année son Prix de traduction de littérature à un traducteur ou une traductrice taïwanais de français, pour promouvoir la traduction d'ouvrages en chinois. En plus de son Prix de traduction de littérature 2017, l'association a remis son premier Prix de traduction en sciences humaines et sociales.





Chen Taii et Pan Yifan





L’Association taïwanaise des traducteurs de français (ATTF) a attribué son premier Prix de traduction en sciences humaines et sociales à Mme PAN Yifan 潘怡 — pour sa traduction des Propos sur le bonheur d'Alain, et le Prix de traduction de littérature 2017 à Mme CHEN Taii 陳太 — pour sa traduction du Peintre de la vie moderne de Charles Baudelaire.

Directeur de BNP Paribas Taïwan, qui apporte son soutien au prix doté de 50.000 NTD, soit 1400 € environ, Olivier Rousselet a annoncé la reconduction, sur une durée de 4 ans, du Prix désormais rebaptisé « Prix de Traduction ATTF - BNP Paribas ».

Le Prix de traduction ATTF sélectionne et récompense la qualité de traductions d’ouvrages de langue française vers le chinois, afin de promouvoir le travail des traducteurs taïwanais de français, d’encourager la lecture et d’approfondir les échanges culturels franco-taïwanais. L’Association a voulu que le lauréat puisse être aussi bien un traducteur en sciences humaines et sociales qu’un traducteur de littérature, d’où la création d’un prix de traduction en sciences humaines et sociales, remis tous les trois ans, en plus de celui annuel de traduction littéraire.

« Traduire en chinois les Propos sur le bonheur n’était pas chose aisée, car ce livre, parfois ardu, était sans doute le plus littéraire des ouvrages en lice pour ce prix. Madame Pan surmonte avec brio les difficultés et nous offre une traduction élégante, fluide et dans l’ensemble, très fidèle, du texte d’Alain », souligne Sébastien Billioud, membre du jury pour les sciences humaines et sociales.

Alain Leroux, membre du jury pour la littérature depuis la création du Prix ATTF, s'est quant à lui félicité « du professionnalisme de plus en plus marqué des acteurs de la traduction à Taïwan, en particulier de la traduction du français vers le chinois. Année après année, malgré des conditions de travail (c’est-à-dire essentiellement de rémunération), qui sont encore loin d’être idéales, se révèlent un sérieux et une compétence constamment accrus. C’est sans doute ce à quoi l’ATTF, par son travail de pédagogie et de stimulation, a pu contribuer, et c’est ce dont le prix qu’elle a créé, avec le soutien de la BNP, peut, en tout cas, témoigner. »

Créée en 2013, l’Association taïwanaise des traducteurs de français est présidée par Wu Kun Yung. Elle bénéficie du soutien des traducteurs entre le chinois et le français à Taïwan et du Bureau français de Taïpei. Selon l’estimation de ce dernier, environ 200 ouvrages de langue française sont traduits et publiés à Taïwan chaque année. Le Prix de traduction ATTF bénéficie d’une subvention exclusive de BNP Paribas Taïpei.



La cérémonie de remise des Prix ATTF s’est déroulée le 6 février 2018 lors de l’inauguration du Pavillon français à la Foire internationale du livre de Taïpei, en présence du directeur de BNP Paribas Taïwan, Olivier Rousselet, du directeur du Bureau français de Taïpei, Benoit Guidée, du directeur général du Bureau international de l'édition française, Nicolas Roche, du Président de l’Association taïwanaise des traducteurs de français, Wu Kun-Yung, et des personnalités françaises et taïwanaises invitées à la Foire.