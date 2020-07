L'audio de plus en plus présent au sein des bibliothèques américaines

Finances et collections

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les bibliothèques américaines ont enregistré les inscriptions d'un peu plus de citoyens américains par rapport à l'année 2016 , avec 172 millions d'Américains possédant une carte. Pour l'IMLS, qui publie ces données, le bilan est particulièrement encourageant, puisque ce chiffre représente 55 % des citoyens américains qui vivent dans une zone comportant une bibliothèque.Côté fréquentation, l'IMLS fait état de 1,3 milliard de visites au cours de l'année 2017, pour une moyenne de 4,2 visites par personne (contre 4,4 en 2016), aboutissant sur 0,8 prêt par visite, une statistique stable par rapport à 2016. Entre 2008 et 2017, le nombre de visites par personne a baissé de 17,5 % et le nombre de prêts par personne de 24 % environ.Malgré ces baisses de visites et d'emprunts, l'IMLS se félicite d'une hausse des animations et des offres culturelles proposées par les établissements. On compte ainsi, en moyenne, 17,3 offres pour 1000 habitants, contre 16,7 en 2016, avec un succès qui se précise, puisque 378,7 personnes pour 1000 habitants y assistent, en moyenne, contre 364 l'année précédente.Sur les cinq dernières années, souligne encore l'institut, le public présent pour ces animations et événements a augmenté de 19,6 %.Concernant les finances, la situation s'est améliorée par rapport aux années suivant 2008 et la crise économique. Pour l'année fiscale 2017, les budgets des bibliothèques s'établissent à 13,24 milliards $, et les dépenses à 12,38 milliards $. Sur les dix dernières années, note le rapport, les budgets ont baissé de 4,4 %, et les dépenses d'un peu moins de 1 %.Les dépenses pour les collections baissent à nouveau, atteignant 4,39 $ par personne (contre 5,35 $ en 2008), et le rapport note que la majeure part des budgets est désormais fournie par les collectivités locales, et non par les États.Enfin, côté collections, une des plus fortes hausses concerne l'audio : il bondit de 0,4 document de ce type par personne en 2016 à 1 document par personne en 2017. On compte désormais 2,3 livres par personne (contre 2,8 en 2008), 1,5 livre numérique par personne (contre 1,3 en 2016) et 0,3 vidéo (contre 0,2 en 2016). En moyenne, l'IMLS dénombre 5 documents par personne dans les établissements américains.L'intégralité du rapport est accessible ci-dessous.