L'auteur australien Andrew McGahan est mort, à l'âge de 52 ans

Une édition d'oeuvres posthumes

Vale Andrew McGahan.



An award winning novelist, for both adults and children across all genres, we’ll miss him greatly.https://t.co/UI4Y1M7miU — Allen & Unwin (@AllenAndUnwin) 2 février 2019

« C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte d'un écrivain exceptionnellement talentueux, d'un ami fidèle, mais aussi d'un homme simple et humble, Andrew McGahan, décédé vendredi 1er février d'un cancer du pancréas [...]. Andrew était un auteur qui voulait que son écriture parle d'elle-même. C'était un romancier qui ne reconnaissait aucune frontière à l'imagination » a déclaré sa maison d'édition australienne, Allen & Unwin, dans un communiqué.Andrew McGahan est né le 10 octobre 1966 à Dalby dans l'État du Queensland. Il fait son entrée sur la scène littéraire en 1992 avec Praise, un roman brut, comique et semi-autobiographique, publié aux éditions Allen et Unwin. Pour ce premier titre, il remporte The Australian/Vogel Literary Award. Il sort un préquel de l'ouvrage en 1998 intitulé 1988.L'écrivain a également touché de près le monde du cinéma avec une adaptation de son roman Praise. Le film, réalisé par John Curran, lui a valu de remporter en 1999 l'Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards dans la catégorie du meilleur scénario original.L'artiste ne choisit pas pour autant une carrière de scénariste et préfère continuer d'écrire des romans policiers. Il signe ainsi Last Drinks en 2000, The White Earth en 2004 et Underground en 2009. Ces trois ouvrages lui permettent de lancer sa carrière en France. Ils ont en effet étaient publiés chez Actes Sud : Derniers Verres en 2007 (traduit par Pierre Furlan), Terres noires, terres blanches (traduit par Céline Schwaller) et Australia Underground en 2008 (traduit par Laurent Bury).Andrew McGahan connaît ensuite un grand succès avec Wonders of a Godbless World en 2009, pour lequel il remporte le prix Aurealis du meilleur roman de science-fiction. Il continue sa carrière en publiant des romans Young Adult comme The Coming of the Whirlpool (2011), The Voyage of the Unquiet Ice (2012), The Way of Four Isles (2014), et The Ocean of the Dead (2016)Allen & Unwin, éditeur de longue date de McGahan, publiera à titre posthume son dernier roman, The Rich Man's House, ainsi que le dernier volet de la série Young Adult Ship Kings, intitulé Treasures of the Deep.« Nous sommes très chanceux de publier à titre posthume le dernier roman d'Andrew, The Rich Man's House, en septembre 2019, ainsi que son roman Young Adult, Treasures of the Deep, en septembre 2020. » a affirmé la maison d'édition.« Je sais que la communauté littéraire australienne et les lecteurs d'Andrew se joindront à moi pour pleurer sa perte. Je me souviendrai de lui pour sa vive et intense intelligence, sa gentillesse et sa générosité, sa fascination pour la nature et son courage face à la maladie. Il était vraiment le meilleur des hommes. » a déclaré Annette Barlow, l'éditrice d'Andrew McGahan chez Allen & Unwin.Via The Guardian