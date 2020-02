L'auteur et académicien Yves Pouliquen est décédé

Yves Pouliquen, en octobre 2019 (Rosebud1417, CC BY SA 4.0) Yves Pouliquen, en octobre 2019 (Rosebud1417, CC BY SA 4.0)

Né le 17 février 1931, à Mortain, dans la Manche, Yves Pouliquen part pour Paris après son baccalauréat, obtenu en 1949, où il découvre l'ophtalmologie, qui deviendra sa spécialité à partir de 1963. Il est nommé ophtalmologiste des Hôpitaux et professeur agrégé en 1966, et occupera plusieurs postes de direction dans des organismes portant sur la médecine des yeux, dont l'Organisation pour la prévention de la cécité, qu'il préside de 1997 à 2009.Il est élu à l'Académie nationale de médecine en 1992, puis à l'Académie française le 29 novembre 2001, au fauteuil de Louis Leprince-Ringuet (35e fauteuil).Il a signé plus d'une dizaine de livres sur l'ophtalmologie, publiés par les éditions Odile Jacob, mais aussi un ouvrage consacré à Mme de Sévigné et la médecine du Grand siècle (2006, Odile Jacob).