L'auteur et historien Bernard Lewis décède à 101 ans

C’est à quelques jours de son 102e anniversaire que l’historien et enseignant chercheur, Bernard Lewis, est décédé dans sa maison de retraite à Voorhees Township dans le New Jersey. Ce spécialiste du monde musulman fut un auteur prolifique avec des centaines d’articles à son actif et plus de 30 ouvrages publiés dont la majorité a été traduite en français. Son sujet de prédilection était l’histoire ottomane et turque.





(Nataev, CC, BY SA 4.0)

(Nataev, CC, BY SA 4.0)



Maitrisant l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le grec, le persan, le latin et le turc, c'est fort de ses compétences linguistiques qu'il a ainsi exploré de nombreux aspects de leurs civilisations. De l'arabe classique aux mouvements islamiques contemporains, il n'a cessé d'étudier. L’homme ne craignait pas de prendre la parole ni de prendre position au risque de se retrouver au cœur de polémiques et de débats.



Né en Grande-Bretagne dans une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale c’est en préparant sa bar-mitsva qu’il se prend de passion pour les langues étrangères. Il poussera ses études supérieures à Londres et à Paris. Des bourses lui permettent également de mener ses études sur le terrain, en Égypte et en Turquie notamment.



Son expertise et ses vues néo-conservatrices sur les problématiques du Moyen-Orient et le conflit Israelo-Palestinien lui vaudront une place de choix au sein du gouvernement de Bush. Il influencera en effet les mesures politiques quant au Moyen-Orient. Il conseillera et inspirera par ses articles le président dans ses démarches et notamment lors de l’invasion de l’Irak en mars 2003.



Intellectuellement engagés, certains de ses écrits lui ont valu d’être au centre de vives dissensions à de plusieurs reprises. Dans les années 80 en France, des intellectuels lui reprochent son négationnisme du génocide arménien. Des associations portent alors plainte et il perdra le procès – verdict contesté à l'international comme une violation du droit d'expression.



Parmi ses titres les plus connus on citera Que s’est-il passé ? L’Islam, l’Occident et la modernité chez Gallimard, Les Arabes dans l’histoire traduit par Denis-Armand Canal chez Flammarion, Istanbul et la civilisation ottomane traduit par Yves Thoraval chez Tallandier, Comment l’Islam a découvert l’Europe traduit par Annick Pélissier chez Gallimard.