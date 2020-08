L'auteur Thilo Sarrazin expulsé du Parti social-démocrate d'Allemagne

Photographie : Thilo Sarrazin, en 2013 (Franz Johann Morgenbesser, CC BY-SA 2.0)

Polémiste tendance islamophobe, option Éric Zemmour, Thilo Sarrazin avait notamment signé OPA hostile — Comment l’islam freine le progrès et menace la société en Allemagne, ouvrage que l'éditeur Random House, filiale de l'éditeur Bertelsmann, avait refusé de publier. Bien connu outre-Rhin, l'auteur flirte avec l'extrême droite et le parti nationaliste AFD, mais refusait de quitter le parti de gauche modérée SPD.Membre du SPD depuis 1973, Thilo Sarrazin « ne pourra plus diffuser son discours de haine, raciste et anti-Musulman, sous couvert de son appartenance au parti », s'est réjoui Lars Klingbeil, secrétaire général du SPD. « Le chapitre Thilo Sarrazin est clos pour nous. »L'auteur avait fait appel d'une décision rendue en juillet dernier : la troisième procédure du SPD pour exclure ce membre gênant aura finalement été la bonne. La première remonte à 2009, après une sortie de Sarrazin sur les « filles enturbannées » qui n'avait pas été jugée contraire aux règles du parti politique, suivie par une autre en 2011, après la parution d'un livre de Sarrazin qui réclamait une restriction de « l'immigration musulmane ».Le dernier livre de Sarrazin, OPA hostile — Comment l’islam freine le progrès et menace la société, a servi de support au SPD pour nourrir cette troisième procédure. Plusieurs passages du livre ont été reconnus contraires aux droits de l'Homme les plus basiques, comme l'expulsion armée des réfugiés en situation illégale ou la non-reconnaissance de la dignité des personnes de confession musulmane.« De mon point de vue, cette décision était déjà prise avant cette audience », a réagi Thilo Sarrazin après l'énoncé du verdict. « Ce n'était pas un procès ouvert, honnête et juste. » Une première commission locale, de Berlin, avait validé l'expulsion de Sarrazin en janvier dernier, décision désormais confirmée au niveau national par une commission fédérale chargée de l'arbitrage. Thilo Sarrazin peut encore faire appel de la décision, mais auprès d'un tribunal civil.Thilo Sarrazin, âgé de 74 ans, a notamment été ministre des Finances de Berlin entre 2002 et 2009.via vorwaerts