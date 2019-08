L'auteure américaine Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, est décédée

Toni Morrison, en 2008 (Angela Radulescu, CC BY-SA 2.0)

Du Prix Nobel au Prix Pulitzer

Une immense voix de la littérature américaine s'est éteinte dans la nuit de ce lundi 5 au mardi 6 août, au Montefiore Medical Center de New York. « C'est avec une grande tristesse que nous vous apprenons que, après une courte maladie, notre mère et grand-mère bien-aimée, Toni Morrison, est morte la nuit dernière, entourée par sa famille et ses amis », ont indiqué la famille et l'éditeur de l'auteure.« Écrivaine accomplie, elle chérissait les mots, aussi bien les siens que ceux des étudiants ou d'autres, elle lisait sans jamais s'arrêter et se sentait chez elle dès lors qu'elle écrivait. »Née Chloe Anthony Wofford le 18 février 1931 à Lorain, dans l'Ohio, au sein d'une famille d'ouvriers, elle sort diplômée de l'université Cornell, dans l'État de New York, après avoir soutenu un mémoire sur le thème du suicide chez William Faulkner et Virginia Woolf. Passionnée par la littérature américaine, elle mène, parallèlement à une carrière dans l'enseignement, un travail d'éditrice chez Random House.Au sein de la maison d'édition, elle développera la présence d'auteurs noirs et afro-américains, en faisant publier une anthologie, notamment, The Black Book, en 1973.Toni Morrison fait son entrée en littérature avec The Bluest Eye, en 1970, alors qu'elle est âgée de 39 ans : le livre, qui évoque ouvertement le racisme et la difficulté, pour les personnes noires, de se faire une place au sein de la société occidentale moderne, est salué par la critique. Il fait encore aujourd'hui partie des meilleures ventes de l'édition américaine, même si les thèmes qu'il aborde lui valent d'être régulièrement retiré des programmes scolaires, à la demande des parents d'élèves.Parmi les autres romans de Toni Morrison, citons Beloved (1987) et Home (2012). Elle a également signé plusieurs ouvrages pour la jeunesse, dont certains coécrits avec Slade Morrisson, son fils, décédé en 2010.Lauréate du Prix Nobel de Littérature en 1993, Toni Morrison a reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont le Prix Pulitzer et un National Book Critics Circle Award. En 2012, le président Barack Obama lui avait décerné la Médaille présidentielle de la Liberté, quelques mois après le soutien affiché de l'auteure pour sa réélection.Le 21 juin dernier, Toni Morrison : The Pieces I Am, un documentaire consacré à l'auteure et réalisé par Timothy Greenfield-Sanders, est sorti dans plusieurs salles de cinéma aux États-Unis.la Société des gens de lettres vient de diffuser un message, en souvenir de l'autrice.Romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge et éditrice, Toni Morrison est décédée le 5 août 2019.Ecrivain engagé, Toni Morrison aura participé aux grands débats de société de son siècle et résolument contribué, par son œuvre littéraire, à éclairer les consciences sur la situation de la minorité noire américaine.Lauréate du Prix Pulitzer en 1988 pour Beloved et du Prix Nobel de littérature en 1993 pour l’ensemble de son œuvre, Toni Morrison aura marqué l’histoire de la littérature, notamment par ses romans Sula (1973, trad. Pierre Alien) et Le Chant de Salomon (1977, trad. Jean Guiloineau). La Société des Gens de Lettres salue et rend hommage à cette grande dame des lettres américaines, dont l’œuvre a marqué la littérature de la seconde moitié du XXe siècle des deux côtés de l’Atlantique.via USA Today