L'auteure américaine Ursula Le Guin est morte à l'âge de 88 ans

L'auteure américaine Ursula Le Guin est morte ce lundi 22 janvier 2018 dans sa maison de Portland, dans l'Oregon. De santé fragile, l'auteure avait 88 ans, a rappelé son fils Theo Downes-Le Guin. Référence dans les domaines de la fantasy et de la science-fiction, lue dans le monde entier, Le Guin a vu ses livres traduits dans plus de 40 langues.

Ursula Le Guin, par Marian Wood Kolisch (Oregon State University, CC BY-SA 2.0)



Au même titre que Margaret Atwood, Ursula Le Guin est aujourd'hui considérée comme une auteure de science-fiction et de fantasy peu commune : dès les années 1970, elle écrit des textes qui incorporent des questions féministes, ethnographiques ou tout simplement sociétales. Parmi ses ouvrages, La Main gauche de la nuit, publié en 1969 et considéré comme son premier chef d’œuvre, met en scène une société sans genre.

Le Guin est à la tête d'une imposante bibliographie, qui comprend une vingtaine de romans, dont 4 cycles d'histoires, une douzaine de livres de poésie, 13 livres jeunesse, des traductions dont celle du Tao te king de Lao Tseu, et enfin, une centaine de nouvelles.

Le Guin considérait l'imagination comme un des plus grands dons faits à l'être humain, et assurait qu'il fallait l'entraîner dès le plus jeune âge. « Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas imaginer le résultat de vos actions, alors il est impossible d'agir de manière morale ou responsable. Les petits enfants ne peuvent pas le faire ; les bébés sont moralement des monstres — complètement avides », expliquait-elle au Guardian.

Née en 1929 en Californie, à Berkeley, Ursula Le Guin était la seule fille, entourée par trois frères, de deux anthropologues, Alfred L. Kroeber et Theodora Quinn Kroeber, une ascendance qui ne fut pas sans conséquence sur ses œuvres et les thèmes qu'elle aborda. Elle rencontre son mari, Charles Le Guin, à Paris dans les années 1950 au cours de ses études, puis retourne aux États-Unis.

Influencée par J.R.R. Tolkien, Ursula Le Guin est considérée comme une des plus grandes auteures de science-fiction. En France, les livres de Le Guin sont publiés par L'Atalante, Actes Sud, Robert Laffont, Gallimard, Flammarion ou encore Aux Forges de Vulcain.

via New York Times