L'auteure britannique Penny Vincenzi est morte

Penny Vincenzi, auteure britannique d'origine italienne, est morte le 25 février 2018 à l'âge de 78 ans. Journaliste de formation ayant signé des articles sur la mode et la haute couture, Penny Vincenzi publie son premier livre, Old Sins, en 1989. Sa bibliographie compte 17 livres, dont le dernier, A Question of Trust, a été publié en 2017.

Vincenzi s'était spécialisée dans les sagas familiales, qu'elle a racontées à travers 17 romans et 2 recueils de nouvelles. En France, ses ouvrages ont été traduits aux éditions Lattès et chez Belfond. En 2014, Penny Vincenzi était passée très proche de la mort après une rare infection sanguine : « Je ne me sentais pas assez bien pour voir des gens, mais je me sentais capable de m'asseoir à mon bureau, c'est ce que j'ai fait et ça m'a sauvé la vie », expliquait-elle au Telegraph.

Les ouvrages de Vincenzi, très fouillés et comportant une multitude de personnages, étaient très épais, et elle s'en amusait : « J'en arrive toujours à 300.000 ou 330.000 mots. Cela doit être gravé en moi. »

« Sa famille, [l'éditeur] Headline et son agent Clare Alexander sont tristes d'annoncer la mort de leur bien-aimée Penny Vincenzi qui est morte paisiblement dimanche après-midi », a indiqué la page Facebook de l'auteure.