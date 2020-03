L'auteure de livres jeunesse Betsy Byars est décédée

Betsy Byars

« Je crée des enfants, je les confronte à une situation de crise, et je résous la crise », expliquait simplement Betsy Byars à propos de ses ouvrages pour la jeunesse, ajoutant que les enfants faisaient à eux seuls le gros du travail. Parmi ses œuvres les plus lues et les plus saluées, Rude journée pour Sara ! (Summer of the Swans), publié en français chez Flammarion avec des illustrations de Solvej Crévelier.De son propre aveu, Byars écrivait avant tout sur ce qu'elle connaissait, s'inspirant de sa propre vie et de celles des autres, en s'inspirant par exemple de ses rencontres et activités à travers son rôle de tutrice volontaire, notamment auprès d'enfants handicapés.Parmi ses autres livres publiés en France, citons Ma renarde de minuit (Flammarion, 1984), Souriceau et la grande terreur (Nathan, 1979) ou encore Piscine de nuit (Flammarion, 1998).via Washington Post