L'auteure de romance qui tuait des maris dans ses livres... a tué le sien

La semaine passée, Nancy Crampton-Brophy était interpellée par les autorités de l’Oregon – soupçonnée de meurtre. Cette femme de 68 ans se voyait inculpée pour la mort de son mari. Auteure de romance, il semble qu’elle ait choisi de mettre en pratique ses propres histoires...







Dans The Wrong Husband, une femme tentait de fuir un mari violent en simulant sa mort. Dans How to Murder Your Husband — un essai — elle décrivait la manière de s’y prendre, et de s’en sortir. « Après tout, comme le meurtre est censé me libérer, je ne veux certainement pas passer du temps en prison », écrivait-elle sur un blog, See Jane Publish, en novembre 2011. Article depuis mis hors ligne.

Après son arrestation ce 5 septembre, pour meurtre par arme à feu — et port illégal d’arme, joli — la police n’a toujours pas fait de commentaires.

Elle a été officiellement mise en accusation pour le meurtre de Daniel Brophy, son époux, un chef cuisinier de 63 ans, abattu ce 2 juin dernier. Un décès qui avait provoqué un véritable émoi dans la communauté, tant son travail était apprécié au sein de l’Oregon Culinary Institute.





Autopubliée, elle avait pour thématiques dans ses ouvrages l’infidélité, les violences ou la cupidité. Et pour ses récits, elle affirmait réfléchir longuement à l’ensemble des méthodes à employer, autant que se renseigner sur les procédures policières.



Son avocate n'a pour l'heure pas souhaité faire de commentaires.

via Washington Post