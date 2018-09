L'auteure et cinéaste Marceline Loridan-Ivens meurt à l'âge de 90 ans

L'auteure et cinéaste Marceline Loridan-Ivens est décédée ce mardi 18 septembre 2018 à Paris, à l'âge de 90 ans. Rescapée des camps de concentration, elle fréquente des intellectuels français après la Seconde Guerre mondiale, dont le philosophe Henri Lefebvre et le sociologue Edgar Morin. Documentariste, elle rencontre Joris Ivens, avec qui elle partagera sa vie et réalisera de nombreux documentaires.

Koningin Beatrix, Joris Ivens, et Marceline Loridan-Ivens en 1989 (Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0)

Née le 19 mars 1928 à Épinal de parents juifs polonais, Marceline Loridan-Ivens grandit dans le Vaucluse et s'engagea dans la Résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Capturée par la Gestapo, elle est déportée avec son père à Auschwitz-Birkenau en 1944, puis à Bergen-Belsen et enfin à Theresienstadt. Elle est libérée le 10 mai 1945 par l'Armée rouge, laissant dans les camps une quarantaine de membres de sa famille, disparus.Pas vraiment convaincue, à terme, par le Parti communiste, elle rejoint rapidement, en 1955, les intellectuels déviationnistes que sont Henri Lefebvre ou Edgar Morin, et s'engage pour la libération de l'Algérie en soutenant le FLN.En 1962, elle coréalise avec Jean-Pierre Sergent un documentaire, Algérie, année zéro. Tous ses films suivants seront réalisés en collaboration avec Joris Ivens, qu'elle rencontre et épouse en 1963, à l'exception de La Petite Prairie aux bouleaux (2003). Ensemble, ils réalisent notamment Comment Yukong déplaça les montagnes (1976) et Les Kazaks (1977).En 2015, elle publie Et tu n'es pas revenu, chez Grasset, écrit avec Judith Perrignon, une lettre à son père Schloïme mort en déportation. Le récit lui avait valu le Prix Jean-Jacques-Rousseau cette même année. En 2018, elle publie chez le même éditeur L'amour après, une réflexion introspective sur la possibilité d'aimer après la déportation, à nouveau coécrit avec Judith Perrignon.