L'auteure et illustratrice Dominique Corbasson est morte

L'auteure et illustratrice Dominique Corbasson est décédée ce mercredi 21 février 2018, à l'âge de 59 ans. Née en 1958, Dominique Corbasson s'oriente d'abord vers une carrière de styliste, et dessine pour de nombreuses marques avant de publier son premier livre, L'oasis d'Aïcha, sur un texte de Achmy Halley, aux éditions Syros en 1996. Elle a depuis publié une quarantaine d'ouvrages, dont une bande dessinée, et a participé à un nombre impressionnant d'expositions.











Diplômée de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, à Paris, Dominique Corbasson dessine d'abord des tissus d'ameublement et des vêtements pour enfants avant de se tourner vers l'illustration pure en dessinant la vie à Paris, les week-ends à la plage ou à la montagne. Son style qui s'appuie sur des couleurs vives et l'aquarelle, apparaît dans de nombreuses publications, de Figaro Madame à Vanity Fair en passant par Muze.

Dès 1996, Dominique Corbasson participe à de nombreux livres pour la jeunesse, notamment avec Michel Amelin (Dur, dur, d'être top model, Nathan, 1998 ; Mon cœur fait poum poum pour le DJ, Nathan, 2000) et Jean-Philippe Arrou-Vignod (L'omelette au sucre, Folio Junior, 1999 ; Le camembert volant, Folio Junior, 2003). Elle illustre également Paris-ci, Paris-là et autres poèmes de Raymond Queneau pour Gallimard Jeunesse en 2001 et Rondeaux, recueil de poésies de Jacques Roubeaux, en 2008, chez Folio Cadet.

En 1997, une première exposition sur son œuvre est organisée, au Japon. Beaucoup d'autres suivront, à la Galerie Médicis, à la Galerie Papiers Gras de Genève, la Galerie l'Œil du Huit à Paris, la Galerie Oblique ou la Galerie Petits Papiers, également à Paris.



En 2009, Dominique Corbasson avait publié sa première bande dessinée, Les Sœurs Corbi, chez Gallimard.