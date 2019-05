L'auteure Faïza Guène en Haïti, aux côtés des équipes humanitaires

(photo d'illustration, siri bl, CC BY 2.0)

Après le chanteur Féfé, parti au nord du Nigéria, et l’humoriste Donel Jack’sman, qui s'est rendu au Cameroun, à la frontière centrafricaine, la série humanitaire De vos propres yeux a proposé à l'auteure Faïza Guène de partir en Haïti pour y observer les missions humanitaires et rendre compte de l'engagement des équipes présentes aux côtés des populations.« Haïti est largement exposé et vulnérable aux aléas climatiques. Depuis le séisme ravageur de 2010, qui a fait plus de 200.000 morts, le pays n’est pas épargné par des catastrophes successives ainsi que des pics épidémiques de maladies liées à l’eau comme le choléra », rappelle l'association d'aide humanitaire Solidarités International, à l'origine de la série documentaire.Outre sa présence sur place, Faïza Guène a enregistré un commentaire audio qui sera ajouté aux images tournées par Solidarités International.La diffusion de la série est prévue pour le mois de juin 2019. Une avant-première aura lieu le mardi 4 juin 2019, en présence de Faïza Guène. Rendez-vous à 19h30 au Louxor, 170 boulevard Magenta, 75010 Paris. L'entrée est gratuite, sur inscription à cette adresse