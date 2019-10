L'auteure Jojo Moyes accusée de plagiat

Détail de la couverture de The Giver of Stars, de Jojo Moyes



The Book Woman of Troublesome Creek, comme son titre l'indique, se base sur l'histoire vraie du projet Pack Horse Library : Kim Michele Richardson, spécialisée dans le genre de la fiction historique, n'était pas mécontente d'avoir trouvé un cadre aussi prenant et atypique pour son roman, paru en mai 2019 après trois ans de travail. Avec un petit pincement au cœur, elle découvre que The Giver of Stars, le prochain livre de Jojo Moyes, s'appuie lui aussi sur cette histoire.Face à l'auteure du best-seller Avant toi, difficile de tirer son épingle du jeu, mais Richardson se fait une raison. À l'approche de la parution de The Giver of Stars, attendu en ce début de mois d'octobre, l'auteure reçoit cependant un message d'un blogueur qui affirme avoir trouvé plusieurs similarités entre les deux romans.Ainsi, les deux ouvrages mettent en scène un bibliothécaire noir et décrivent l'attaque de l'un des bibliothécaires montés par un vagabond, deux faits qui ne sont pas avérés historiquement. Dans les deux récits, on se réjouit à l'idée du mariage d'un couple, un mois d'octobre, tandis qu'un bébé âgé de 3 mois avait déjà en partie scellé leur union.Autant d'éléments qui ne semblent pas pouvoir relever du pur hasard, selon Kim Michele Richardson, qui évoque son cas dans les colonnes de BuzzFeed . L'auteure a sollicité son éditeur, Sourcebooks, qui juge qu'une action légale n'est pas nécessaire — BuzzFeed précise que Sourcebooks est détenu à 45 % par Penguin Random House, le groupe qui publie The Giver of Stars et les livres de Jojo Moyes.Un porte-parole de la maison d'édition Pamela Dorman Books, filiale de Penguin Random House, a souligné que le livre de Moyes était « une œuvre totalement originale », soulignant « une confiance absolue en Jojo Moyes et l'intégrité de son travail ».