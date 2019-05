L’auteure Kelly McCaughrain remporte trois prix d’un coup !

En effet, elle a été récompensée à trois reprises lors des Children’s Books Ireland awards (les prix irlandais pour la littérature jeunesse) ce 22 mai. C’est la première fois qu’un auteur repart avec autant de prix en une seule et même édition.En l’espèce, le CBI Book of the Year Award (le meilleur livre de l’année), le Eilís Dillon Award for a first children’s book (une récompense pour les premiers livres) et le Children’s Choice Award (le choix des jeunes lecteurs).Le jury a ainsi voulu saluer un récit sur l’adolescence qui « explore les thèmes de la famille, de l’amitié et du premier amour avec une authenticité à la fois captivante et gratifiante d’un point de vue émotionnel ». Et précise : « A travers les yeux des deux personnages principaux - dont l’un à travers l’usage très malin d’un blog - nous apprenons les avantages et les inconvénients liés au fait d’être différent et de mener sa vie dans les marges ».À noter que si le prix a récompensé cette année un livre écrit en anglais, les livres écrits en irlandais sont également pris en compte. Pour ce qui est du français, aucune traduction de l’ouvrage de Kelly McCaughrain n’a pour l’instant vu le jour. Gageons que ce n’est qu’une question de temps.via The Bookseller