L'auteure libanaise Emily Nasrallah est morte

Son dernier livre, Les temps heureux, venait tout juste de paraître : l'auteure et féministe libanaise Emily Nasrallah est morte à l'âge de 87 ans, a annoncé son éditeur al-Dar. Née à Kfeir, au Liban-Sud, en 1931, Nasrallah fut journaliste et a signé des romans, des nouvelles et des ouvrages destinés à la jeunesse.

Emily Nasrallah, Abi Rashed de son nom de jeune fille, est née le 6 juillet 1931 dans le village de Kfeir, au Liban-Sud : après l'école primaire, elle part pour le Shoueifat National College, près de Beyrouth, avant d'entrer à l'université de la capitale libanaise, aujourd'hui l'université américaine du Liban. Elle termine ses études à l'université américaine de Beyrouth, dont elle sort diplômée en 1958.

Entre-temps, elle a épousé en 1957 Philip Nasrallah, chimiste libanais, et a commencé à écrire, notamment pour plusieurs journaux. En 1962, son premier roman, Les Oiseaux de septembre, est publié : il vaut à son auteure trois prix littéraires dans le monde arabe, et de nombreuses traductions à l'international.

Emily Nasrallah reste célèbre pour sa participation au groupe des « décentristes de Beyrouth » aux côtés de Hanan el-Cheikh, Hoda Barakat, ou encore Andrée Chédid, autant de femmes qui ont pris la décision de rester à Beyrouth lors de la guerre civile libanaise, entre 1975 et 1990.

Emily Nasrallah a signé 7 romans, 4 livres pour la jeunesse et 7 recueils de nouvelles. Ses livres ne sont pas traduits en français. En 2017, elle avait reçu la Médaille Goethe, décernée par l'Institut.

بغياب الاديبة اميلي نصرالله يخسر #لبنان والعرب اليوم شعلة من رموز #الادب والابداع اللبناني ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية مضافة لوطننا وعالمنا #العربي. — Saad Hariri (@saadhariri) 14 mars 2018



« Aujourd'hui, le Liban et le monde arabe ont perdu [...] une icône littéraire, un symbole de la créativité libanaise et une militante des droits des femmes », a écrit le Premier ministre Saad Hariri sur Twitter, selon l'AFP. « On ne peut séparer Emily l'écrivaine de la femme intelligente, instruite, calme et puissante qu'elle était », a souligné Emile Tyan, présidente de la maison d'édition al-Dar, qui publie ses livres au Liban.