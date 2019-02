L'autobiographie de Stan Lee traduite en français

Détail de la couverture des Mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee



Dans cette autobiographie, il raconte l’histoire de sa vie avec la même verve inimitable, la même énergie et le même esprit décalé qu’il a apportés au monde des comics. De son enfance à Manhattan à ses débuts dans l’écriture puis l’édition de comics, en passant par la montée en puissance de l’empire Marvel dans les années soixante jusqu’à son succès récent au cinéma, ce livre documente la vie inspirante d’un homme et l’héritage d’une industrie et d’une carrière.

Truculente incarnation de la maison Marvel, Stan Lee n'a pas seulement marqué les productions cinématographiques Marvel Studios en y apparaissant à l'occasion de nombreux cameos. Il fait aussi partie de ceux, avec Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck ou encore Bill Everett, qui sont à l'origine même de ces super-héros et de leurs aventures.La présentation de l'éditeur est la suivante :Né en 1922, Stanley Martin Lieber avait en tête, dès son plus jeune âge, l'écriture d'un « grand roman américain ». C'est finalement sa propre vie qui semble avoir pris la forme de cet incroyable destin : embauché à 17 ans comme assistant chez Timely Comics, il y signe un premier texte sous le pseudonyme de Stan Lee, l'écriture de comics n'étant pas, à ses yeux, assez noble.L'autobiographie de Stan « The Man », en 192 pages, ne couvrira sans doute pas l'ensemble de sa carrière et de ses projets, qu'il multipliait à vitesse grand V. « Il n'en avait pas terminé. Il voulait encore créer. Malgré tout ce qu'il avait déjà fait, ce n'était jamais assez », se souvenait ainsi l'auteur Brian Michael Bendis, au lendemain de la mort de Stan Lee , en évoquant sa rencontre avec ce dernier.L'éditeur n'a pas précisé l'auteur de la traduction du livre, publié pour la première fois par Simon & Schuster sous le titre Amazing, Fantastic, Incredible : A Marvelous Memoir, en 2015.