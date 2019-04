L'autobiographie inachevée de Prince attendue pour octobre 2019

Le groupe Penguin Random House annonce la parution prochaine de The Beautiful Ones, l'autobiographie inachevée du chanteur Prince, décédé le 21 avril 2016. Commencé quelques mois avant sa disparition, l'ouvrage reviendra sur sa jeunesse et sa carrière, avec des photographies et autres documents inédits, promet Spiegel & Grau, l'éditeur. Le livre sera disponible le 29 octobre 2019 en version originale.

Prince Rogers Nelson a lui-même signé une petite partie des quelque 288 pages qui composeront The Beautiful Ones : l'ouvrage rejoint 21 Nights dans la bibliographie de Prince, signé en 2008 par le musicien avec le photographe Randee St. Nicholas pour documenter une de ses nombreuses tournées. Outre-Atlantique, le livre sera publié par Spiegel & Grau.The Beautiful Ones, entre les mémoires et le beau livre, sera enrichi de photographies, extraits de carnets de croquis et autres brouillons de chansons légendaires ou rarissimes qui raviront tous les amateurs, assure l'éditeur dans sa présentation de l'ouvrage.La disparition du musicien aura mis un brusque coup d'arrêt à la rédaction de ses mémoires : aussi, The Beautiful Ones ne comprendra en réalité qu'une première partie signée par Prince lui-même, qui portera sur son enfance. Une deuxième partie, composée de textes épars et de photographies, fournira un aperçu des débuts de l'artiste, avant son premier album.La suite portera sur son évolution en tant que musicien et artiste, à travers des photographies, pour mener finalement à la dernière partie du livre, consacrée à Purple Rain, sans doute sa chanson la plus connue, mais aussi son long-métrage et projet au long cours. Le scénario du film, écrit de la main de Prince, sera inclus dans le livre, retraçant d'une autre manière sa carrière.Collaborateur du New Yorker et de The Paris Review, le journaliste Dan Piepenbring apportera une introduction qui reviendra sur leur collaboration « rapide, mais suivie » autour de ces mémoires finalement inachevées, à l'origine prévues pour l'automne 2017