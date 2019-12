L'autodafé moderne : pourquoi détruire des boîtes à livres ?

La boîte à livres du Manoir-sur-Seine incendiée https://t.co/Dq7RjWmnyG via @actufr — BLOC'H Emmanuel (@ManuBLOCH) November 27, 2019

Acte lâche que l’incendie de cette boite à livres décorée par des enfants au parc de la Verrerie...

Détermination à continuer d’en installer aux quatre coins de la ville dans les toutes prochaines semaines. Pour que vive la #culture partout et pour tous ! pic.twitter.com/96kvBO9DKS — Jérémy Pinto (@JeremPinto7) November 21, 2019

L’affaire est survenue non loin de Rouen, dans la commune de Manoir-sur-Seine — 1226 habitants recensés en 2015. Autrement dit, tout le monde se connait. Ce 26 novembre, de nuit, la boîte à livres installée devant la mairie, dans un abribus, a été saccagée : un incendie que les pompiers ont mis près d’une demi-heure à maîtriser, jusqu’à 1 h 30 le matin.L’enquête est ouverte par la gendarmerie, d’autant que l’abribus a partiellement fondu — mais surtout, le danger aurait pu être plus important. À proximité, se trouve une borne de gaz, informe La Dépêche de Louviers.La boîte à livres avait été installée là parce que tout près se trouve l’école primaire du village : un autodafé, ni plus ni moins, que personne ne s’explique pour le moment. Dégradation, intention de nuire : qu’importe, ce sont des livres qui sont partis en fumée, considérant donc qu’il n’est pas si grave que cela d’y mettre le feu.Cette nouvelle intervient après que, quelques jours plus tôt, une autre boite à livres a été détruite, comme le signalait le maire adjoint du Creusot, Jérémy Pinto, photo à l’appui. Manifestement toujours dans un incendie, survenu à quelques 500 km de Manoir-en-Seine, à en observer les traces de cendres…« Là où l’on brûle les livres, on finit par brûler des hommes », disait Heinrich Heine.