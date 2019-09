L’Automne des gones : la BD à l'honneur dans les bibliothèques de Lyon

Une immersion dans le monde du journal Spirou :

À l’occasion des anniversaires de héros de BD emblématiques et populaires, qui ont marqué et marquent encore les nouvelles générations, représentés par Astérix et Obélix, Boule et Bill, les Schtroumpfs ou encore Spirou, la Bibliothèque municipale de Lyon emmène les enfants à la découverte de ce neuvième art.Au programme, 87 rendez-vous et 32 animations. Que ce soit en ateliers, en participant à des spectacles-lectures ou en explorant une exposition, le public est invité à découvrir les étapes de création d’une bande dessinée, de l’idée à la production et sa diffusion.Voici quelques grands rendez-vous du programme.

« Spirou n’a jamais quitté les rayons de la bibliothèque : les BD Spirou et Fantasio, Le P’tit Spirou, la revue Spirou connaissent toujours un vif succès. Cette exposition retrace l’histoire de ce magazine, ses auteurs, ses héros, les secrets de sa conception. Une vingtaine de panneaux permet de découvrir l’univers merveilleux de la bande dessinée.»

Un atelier « La BD : c’est quoi en fait ? » animé par Sandrine Hervé :

Du mardi 8 octobre à 10 h au samedi 30 novembre à 18 h à la bibliothèque de la Part-Dieu.

« Avec Sandrine Hervé, venez découvrir les secrets de fabrication d’une Bande-Dessinée (vignettes, onomatopées…). Prenez vos crayons pour mettre sur papier quelques bulles sorties de votre imagination. Et comme la BD ne s’arrête pas là, explorez avec l’artiste les autres domaines où l’on retrouve le 7e Art (jeu vidéo, cinéma, applis…).»

Samedi 12 octobre de 14 h à 16 h à la bibliothèque du 6e.

Une exposition « Bulles en boîte » :

« Passionnée de papiers, motifs et textures, Barbara Dubreuil récupère des matériaux qu’elle exploite par la réalisation de petites boîtes dans lesquelles elle crée des petites scénettes en papier découpé. Sur le thème de la Bande-dessinée, elle part d’une scène dessinée qu’elle reconstitue ensuite plan par plan avant de découper les éléments miniatures au scalpel et de les assembler dans les boites récupérées (de sardine ou de thé). Ainsi prennent forme des petits instants de vie ou d’histoires…»

Un atelier à la découverte du manga :

Du jeudi 17 octobre à 10 h au vendredi 29 novembre à 18 h à la bibliothèque du 5e Point du Jour

« D’où vient le manga ? Comment est-il né ? Que raconte-t-il ? Les bibliothécaires répondront à toutes ces questions et présenteront une histoire du manga agrémentée d’extraits de films d’animation. Au cours de cet atelier, les jeunes réaliseront un badge de leur héros de manga préféré.»

Mardi 22 octobre de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque du 2eLe programme complet est disponible à cette adresse . Sauf mention contraire, les expositions et les conférences sont en entrée libre et gratuite.