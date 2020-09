L'Automne des gones : les bibliothèques de Lyon pensent la ville

« La ville, prison de béton qui nous cache l’horizon ou terrain de jeu aux mille possibilités ? Ville subie, rêvée, embellie, parcourue, réinventée, explorée… Ville depuis 2000 ans, ville de demain, ville au jour le jour »... Le réseau des bibliothèques de la ville de Lyon a mis sur pied une série d'événements et de rendez-vous, avec de nombreux invités, chercheurs, artistes, scientifiques ou encore des sportifs.« Nous vous invitons dans 13 bibliothèques du réseau à une centaine de rendez-vous : architecture, urbanisme, cultures urbaines, ateliers et ateliers numériques, projections, expositions, visites hors les murs… L’équipe du bibliobus sillonnera les quartiers et animera des ateliers auprès de ses partenaires (Centre social, MJC…) », indique le réseau.Rappelons que les gones sont tout simplement les jeunes enfants de Lyon, que l'on appelle gamins sous d'autres latitudes...La programmation a été élaborée en partenariat avec l’École Urbaine de Lyon, le festival Karavel, le musée Gadagne, le musée Lugdunum, le Musée des Beaux-Arts de Lyon et le musée des Confluences.