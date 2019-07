L'autrice et anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah arrêtée à Téhéran

Georges Seguin — CC BY-SA 3.0





Fariba Adelkhah a été arrêtée il y a près de 3 semaines à proximité de son domicile de Téhéran sur des soupçons d'espionnage. Et, selon les des médias persans basés sur place, ce sont les Gardiens de la révolution islamique qui auraient procédé à l'arrestation. Bien qu'elle soit ressortissante française, l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité franco-iranienne.



Emmanuel Macron a déclaré : « J'ai exprimé mon désaccord [...] et j'attends le retour et les clarifications [du président Hassan Rohani] sur le sujet. Mais il est évident que la France protège ses ressortissants et y est extrêmement attachée. » Il ajoute « Aucune explication à ce stade ne m'a été fournie permettant d'expliquer de manière valable quelque incarcération que ce soit et donc le dialogue sur ce sujet se poursuivra. »



Le ministère des Affaires étrangères est également sur le pied de guerre : « Les autorités françaises ont dans ce contexte effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l’arrestation de Mme Adelkhah et demander un accès consulaire comme il est prévu dans ces circonstances, préalable nécessaire à sa libération rapide. » Et déplore que les autorités iraniennes n’aient fourni aucune réponse aux demandes de l’État français.



“Aucune activité politique en Iran”



Adelkhah s'est régulièrement rendue en Iran et en Afghanistan pour ses recherches. Elle est en outre docteure en anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris, et a contribué à plusieurs revues scientifiques, comme Iranian Studies et la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée.



Elle est également l'autrice de plusieurs monographies publiées aux éditions Karthala, notamment, La révolution sous le voile. Femmes islamiques d'Iran en 1991 et Être moderne en Iran en 2006.