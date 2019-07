L'aventure de Tintin, de la bande dessinée au cinéma

Cet ouvrage est le fruit d’une vingtaine d’années de recherches consacrées aux influences cinématographiques d’Hergé — cinéphile averti et passionné — qui ont inspiré, de façon consciente ou non, les albums de Tintin.









Les genres (expressionnisme allemand, cinéma burlesque, films d’aventures, films policiers...) mais aussi les réalisateurs et les acteurs qui l’ont particulièrement marqué sont révélés. Puis l’auteur s’attache à repérer les films qui furent déterminants pour chacun des albums. Autant d’invitations, à se replonger dans le travail d’Hergé.



Passionné de littérature populaire, de musique et de bandes dessinées, Bob Garcia a publié une dizaine de romans et nouvelles policières, des essais et des articles sur le monde du jazz, et des études sur Tintin. Son dernier essai chez DDB (2018) : Tintin, le Diable et le Bon Dieu.





[à paraître 11/09] Bob Garcia — Tintin, du cinéma à la BD — Desclée de Brouwer —9782220096155 – 19,50 €





