L'avocat de la veuve de Céline explique la réédition des pamphlets antisémites

Alors que la polémique autour de la réédition des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline bat son plein, François Gibault, exécuteur testamentaire de l’auteur mort en 1961 et avocat de Lucette Destouches, veuve de l’écrivain, à expliqué à Midi Libre pourquoi avoir donné son accord.

François Gibault.

Alexandre Moatti, CC BY-SA 4.0.





Depuis que le journal L’Incorrect a révélé la réédition des pamphlets antisémites de Céline : Bagatelles pour un massacre, L'École des cadavres et Les Beaux draps, personnalités et organisations se relaient pour s’indigner ainsi que protester.

François Gibault, en tant qu’avocat de la veuve centenaire (105 ans très précisément) de Céline, Lucette Destouches, est le gardien de l’œuvre de l’écrivain avec cette dernière. Après avoir longtemps refusé la réédition des pamphlets, parus en 1937, 1938 et 1941 chez Denoël, propriété de Gallimard depuis 1946, l’avocat justifie ce changement d’avis.

« Ces pamphlets ont été publiés au Canada sans susciter la moindre réaction », indique-t-il. En effet, une édition critique des pamphlets a été publiée au Québec en 2012, par la maison d’édition canadienne Éditions 8, avec un appareil critique de Régis Tettamanzi, professeur de littérature moderne et auteur de plusieurs livres sur Céline. Ce qui n’avait pourtant pas empêché Pierre-André Taguieff, spécialiste de Céline et coauteur de Céline, la race, le Juif. Légende littéraire et vérité historique (Fayard), de critiquer les erreurs ou approximations de celle-ci.

L’avocat explique à Midi Libre : « Les éditions anciennes se trouvent facilement sur internet ou chez les bouquinistes, mais à des prix importants. Une réédition les mettra à la portée de tous et sera accompagnée par un important appareil critique. On ne pourra plus dire que je ne montre que le beau visage de Céline. On découvrira aussi que les pamphlets ne sont pas cette “saloperie” dont parlent beaucoup de gens qui ne les ont pas lus. Publié en 1937 — avec de bonnes critiques d'ailleurs — Bagatelles pour un massacre est d'abord un livre visant à empêcher une nouvelle guerre mondiale. Il y a des attaques contre les juifs, car Céline considérait qu'ils poussaient à la guerre. C'est un livre très délirant qui part dans tous les sens. André Gide disait qu'il ne pouvait pas prendre ce livre au sérieux. »

Pas sûr que tout le monde soit d’accord avec cet argument qui diminue la portée dangereuse des pamphlets. Alors qu’on l’interroge sur les pamphlets comme « Bible des antisémites », François Gibault réplique « Les antisémites risquent d’être déçus ».

Quoi qu’il en soit, l’avocat affirme que la date de publication n’a pas encore été déterminée. « Il y a encore un travail d'historiens en cours. Pierre Assouline qui réalisera la préface est un gage de garantie. Il connaît très bien cette période pour mettre en perspective ces pamphlets de circonstances » ajoute-t-il.

Enfin, il explique que Lucette Destouches a donné son accord pour la réédition des pamphlets de son défunt mari, ce qu'elle avait longtemps refusé et pourrait s'expliquer par les coûts importants de sa prise en charge médicale...