L'eau, élément indispensable à la vie : liste de lecture

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne ont rejoint l'ONU pour porter ces listes de lecture au plus grand nombre.Chaque mois, les listes recommandent plusieurs livres portant sur chacun des objectifs, dans les 6 langues officielles de l'ONU (arabe, anglais, chinois. espagnol, russe et français). En septembre, il s'agissait par exemple de l'égalité des sexes et des genres , et en août de l'accès à une éducation de qualité Ce mois-ci, le sujet est donc l'eau. « [D]e nombreuses personnes dans le monde n’ont accès ni à l’eau potable, ni à des moyens de traiter les déchets humains. Ceci peut être dû à différentes raisons, telles que, par exemple, une ville qui ne dispose pas d’un système d’égouts fonctionnel ou d’un système de traitement des eaux usées. Cela a de graves conséquences, car l’eau sale peut causer des maladies et les germes peuvent se propager plus facilement », rappelle l'ONU.La liste de lecture en français est la suivante :Hé, l’eau !, Antoinette Portis, Le GenévrierLes mystères de l’eau, Blaise Hoffman et Rémi Farnos, La joie de lireEau des légendes tu découvriras et la nature tu protègeras. Volume 2, Claire Lecoeuvre et Adrienne Barman, A2MimoLa nature au fil de l’eau, René Mettler, Gallimard JeunesseD'autres listes de lecture, en arabe, anglais, chinois. espagnol et russe, sont disponibles sur le site de l'ONU