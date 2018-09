L'Ecole de traduction littéraire, sur tous les fronts

L’école de traduction littéraire, toujours aussi active, agit depuis 2012 pour former, informer et réaffirmer l’importance du traducteur dans l’aventure qu’est la lecture. En cette rentrée, comme tout un chacun, l’ETL ne manque pas d’actualités.





portrait du traducteur à son bureau - Liz Henry, CC BY ND 2.0

Le délai de dépôt des dossiers pour la prochaine promotion de l’ETL est prolongé jusqu’au 19 octobre. Il reste de la place dans cette promotion (qui durera, exceptionnellement, un an).

L’ETL offre en effet une possibilité exceptionnelle de se former aux techniques de la traduction auprès de nos consœurs et confrères les plus réputés et de représentants prestigieux du monde de l’édition.

La formation est gratuite pour les traducteurs pris en charge par la formation professionnelle des auteurs. Pour tout savoir, direction leur site internet. Ou encore, contacter Olivier Mannoni, pour plus de détails. olivier.mannoni[@]wanadoo.fr

#publishers #businessenglish #bookfair #fbm18 Les inscriptions à notre formation English for Publishing, spécial Foire du Livre de Francfort sont ouvertes ! Ah, ne plus hésiter entre editor et publisher… Pour en savoir plus, c’est par ici https://t.co/Q8Vn0ov22I pic.twitter.com/Mjui1d4USw — ETL-CNL-ASFORED (@Etl_Cnl) September 6, 2018



L’ETL sera présente au magnifique festival VO/VF de Gif-sur-Yvette le dimanche7 octobre à 16 h. Ce sera l’occasion de reprendre les travaux sur l’injure, splendide domaine du langage et source infinie de surprises quand il s’agit de la faire passer d’une langue à l’autre. Le programme complet est ici.

Enfin, Marion Thévenot (promotion 2015-2016) apporte son 20e prix à l’École : le court-métrage russe "Kalendar", réalisé par Igor Poplauhin et dont elle a assuré le sous-titrage remporte le 2e prix de la Cinéfondation au Festival de Cannes 2018. Bravo à elle.