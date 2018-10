L'Écritoire, une librairie au coeur de l'Auxois

Les débuts de l’Écritoire remontent à plus de quarante ans. En 1974, Pierre Fourcault entend ouvrir une librairie, à Semur-en-Auxois, une jolie ville de cinq mille habitants en Côte-d’Or. Il s’installe en plein centre-ville médiéval, à côté de la collégiale, dans une maison à colombages.









Au fil des années, il se forge une clientèle fidèle tout en affirmant ses choix. En novembre 2010, Maëlig Hamard et Cécile Rémy s’engagent dans l’aventure : elles rachètent à Pierre murs et fonds pour perpétuer l’activité de ce lieu devenu mythique et indispensable pour de nombreux Semurois.



Pour pallier le manque d’espace, Maëlig et Cécile ouvrent le premier étage au public : elles ont alors la possibilité d’élargir l’offre, ce qui permet également de recevoir les auteurs et d’organiser des lectures. Sept ans plus tard – et tout en ayant eu cinq enfants à elles deux ! –, Maëlig et Cécile sont toujours ravies de la décision qu’elles ont prise à l’automne 2010.



Littérature, sciences humaines et beaux livres constituent le cœur de l’offre, avec des ouvrages sélectionnés et annotés par les maîtresses de maison. Le fond de la librairie, au rez-de-chaussée, est désormais consacré aux livres jeunesse. Le rayon « boîtes de jeu » a été bien renforcé ces derniers mois et les adolescents ont aussi pris l’habitude de venir y choisir leurs mangas favoris !



Le premier étage, restauré, offre un nouvel espace de vente, avec en ligne de mire un rayon bande dessinée très fourni, des livres d’occasion ou des bradés d’éditeur, quelques cadeaux qui complètent. La librairie multiplie les animations et accueille aussi, tous les deux mois, un cercle de lecteurs assez dynamique, en proposant des activités pour les enfants, et lance les « cafés socio ».



Elle est partenaire du superbe Festival de la bande dessinée qui a lieu tous les ans à Semur-en-Auxois, et dont le parrain est Enki Bilal.

L’Écritoire

en quelques dates

1974 : création de la librairie l’Écritoire à Semur-en-Auxois

1983 : rencontre de Cécile et Maëlig à l’école maternelle

2010 : reprise de la librairie

par Cécile Rémy et Maëlig Hamard

2011 : ouverture du premier étage 2018 : l’aventure continue !

L’Écritoire

30, place Notre-Dame,

21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 05 09