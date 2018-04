L'écrivain allemand Daniel Schneider en résidence à Bordeaux

La jeune ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, née de la fusion d’Écla, du Centre régional du livre en Limousin et du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, annonce l'accueil, du 26 avril au 22 juin, de Daniel Schneider, écrivain allemand, en résidence à la Prévôté, à Bordeaux.





Lauréat de la résidence croisée Nouvelle-Aquitaine - Hesse 2018, mise en place avec le Hessischer LiteraturRat de Wiesbaden, en partenariat avec le Land de Hesse, l’auteur allemand Daniel Schneider est accueilli en résidence d’écriture à La Prévôté, à Bordeaux, pendant 2 mois, pour y poursuivre son projet de roman Spindlers Wege (Les Voies de Spindler), les mémoires fictives de l’écrivain Jakob Spindler, enfant prodige de la littérature subitement devenu célèbre.

Auteur de récits et de romans empruntant parfois la forme de carnets de voyage, Daniel Schneider a le goût de faire émerger les absurdités du comportement humain et notamment celles qui se cristallisent dans les relations familiales. Spindlers Wege, le roman sur lequel il vient travailler, va de nouveau explorer ses questions, à travers une saga familiale haute en couleur et plus qu’insolite.

« Le roman sera divisé en vingt et un chapitres, progressant de façon chronologique, de 1971 à 2009. Dans chaque chapitre figureront trois scènes vécues sur une même année ; une vue d’ensemble de la vie de Jakob et de sa famille s’en dégagera petit à petit. À ce stade, cinq chapitres sont écrits », explique Daniel Schneider.

D’Hölderlin à Yoko Tawada ou Quincy Troupe, nombreux sont les écrivains étrangers à avoir nourri leurs écrits d’un séjour à Bordeaux. C’est à eux que l'ALCA a dédié la résidence de la Prévôté. Cinq à sept résidences d’un à deux mois leur sont ouvertes chaque année, dont certaines destinées aux auteurs des régions avec lesquelles la Région Nouvelle-Aquitaine développe des coopérations (Land de Hesse, Québec, Émilie-Romagne).

Cette résidence croisée est l’aboutissement d’une convention signée entre l’ALCA et le Hessischer Litteraturrat de Wiesbaden en vue de développer les initiatives permettant l’expression, le rayonnement et la mobilité des écrivains. Cette entente s’inscrit dans le cadre des accords de coopération entre Le Land de Hesse et la Région Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci donne l’occasion pour les auteurs de rencontrer les lycéens et les professionnels de la région d’accueil.