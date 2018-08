L'écrivain-assassin Liu Yongbiao finalement condamné à mort

Un auteur chinois, sans doute soucieux de respecter l’exigence du réel, était impliqué dans le meurtre de 4 personnes, avant d’écrire un roman inspiré des faits. Liu Yongbiao, 53 ans, avait fini par passer aux aveux lors de son arrestation, il y a de ça un an. La sentence est finalement tombée, et l’écrivain a été condamné à mort lundi.









L’affaire restait non élucidée depuis 22 ans. En 1995, dans la ville de Huzhou, province de Zhejiang, quatre personnes avaient été retrouvées mortes dans un bed and breakfast. Les victimes étaient les propriétaires du lieu, ainsi qu’un invité, et leur petit-fils. Le quadruple meurtre avait été perpétré le 29 novembre 1995. Deux hommes avaient tenté de détrousser un hôte et l’avaient battu à mort, lorsque ce dernier s'était défendu. Pour ne pas laisser de témoins, ils avaient assassiné les trois autres personnes.



Lorsque le cas est rouvert, deux décennies plus tard, pour des analyses ADN, Liu Yongbiao est identifié comme coupable grâce à de la salive prélevée sur un mégot de cigarette.



L’auteur et son complice Wang Ming ont finalement été arrêtés l’an dernier et Liu Yongbiao a directement reconnu les faits. En 2010, il avait publié The Guilty Secret, dans lequel une écrivaine était impliquée dans une affaire de meurtre non résolue, un livre ouvertement inspiré de ses agissements et de ses pensées sur les meurtres…