L'écrivain Éric Holder, auteur de “Mademoiselle Chambon”, est mort

Eric Holder nous laisse une écriture précise et délicate, ressuscitant souvent avec malice des expressions perdues pour mieux nous faire aimer sa poésie du monde. Je pense ce soir à tous ses proches et à ses lecteurs. pic.twitter.com/1MnDlyUFr8 — Franck Riester (@franckriester) 26 janvier 2019



Né en 1960 à Lille, Eric Holder a publié son premier recueil de nouvelles en 1984 : Nouvelles du Nord, aux éditions Le Dilettante et son premier roman l'année suivante, Manfred ou l'hésitation, aux éditions du Seuil.Il est également connu pour avoir été le lauréat du Prix Fénéon en 1989 pour Duo Forte, puis celui du prix Novembre en 1994 pour son roman, La belle jardinière. Il a également reçu le prix Roger Nimier, en 1996, pour son recueil de huit nouvelles En compagnie des femmes, en hommage à huit femmes qui ont croisé l'écrivain le long de sa vie.La disparition de l'écrivain a fait réagir plusieurs personnalités, notamment Franck Riester, le ministre de la Culture : « Eric Holder nous laisse une écriture précise et délicate, ressuscitant souvent avec malice des expressions perdues pour mieux nous faire aimer sa poésie du monde ».Les éditeurs du Seuil — chez qui il publia son dernier ouvrage, La belle n'a pas sommeil — ont également tenu à lui laisser un dernier message sur le réseau social : « Nous apprenons le décès d'Eric Holder. Nos pensées et notre chagrin accompagnent ses proches ».Dans un récent communiqué diffusé le dimanche 27 janvier, Emmanuel Macron, a partagé son « émotion » suite à la nouvelle et a rendu hommage à la « plume précise et gracieuse [de l'écrivain qui] servait le goût des phrases épurées et des mots justes, [qui] aimait aussi faire renaître des expressions étonnantes qui participaient de la poésie singulière de son regard et de sa voix ».Éric Holder était installé depuis près de 15 ans dans le sud-ouest de la France, cadre de plusieurs de ses livres comme Bella Ciao ou encore La Saison des Bijoux.