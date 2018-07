L'écrivain Gerald Messadié est mort

L'écrivain et journaliste Gerald Messadié est mort le 5 juillet dernier à l'âge de 87 ans : il est l'auteur de nombreux livres, des romans aux essais, sur une variété de sujets, historiques, scientifiques ou religieux. Lauréat du Prix Relay en 1996, Messadié a notamment publié aux éditions de l'Archipel, chez Lattès et Robert Laffont.

Gerald Messadié, en 2013 (capture d'écran YouTube)

Né au Caire en 1931, Gerald Messadié publie son premier roman en 1955 aux éditions Plon, Un personnage sans couronne. S'en suivront d'autres fictions, jusqu'en 1961 où, après le mauvais accueil de son roman Le chien de Francfort, il arrête de publier sous le pseudonyme qu'il s'était choisi.

« Durant ces années, j'ai écrit pour mon compte. Et j'ai vendu mes manuscrits à un écrivain célèbre, qui les publiait sous son nom sans rien y changer. Un nègre ! Ce qui m'arrangeait beaucoup. Cela me rapportait des tas d'argent et pas d'ennuis. Je n'avais plus ce problème d'être comparé à X, Y ou Z », expliquait Messadié dans un entretien à la revue Nuit blanche, en 1992.

Au début des années 1970, il se remet à publier, cette fois sous son vrai nom, des ouvrages de polémiste aux connotations scientifiques, comme L’alimentation suicide chez Fayard, en 1973, ou La fin de la vie privée, chez Calmann-Lévy en 1974.

Passé par le magazine Sciences et vie, où il sera rédacteur en chef adjoint et rédacteur en chef, Messadié conserve un goût pour les choses scientifiques, et publie des livres de vulgarisation, dont Les grandes découvertes de la science (Bordas, 1987). Il s'intéresse aussi aux questions religieuses et théologiques, avec plus ou moins de succès : il signe notamment Une histoire générale de Dieu, en 1997, ou encore une biographie de Moïse, l'année suivante.

Écrivain prolifique, il sera parfois attaqué pour la légèreté de ses études scientifiques ou théologiques et ses approximations.

À partir de 2003, il se lance dans des cycles romanesques autour de figures historiques, dont Jeanne d'arc, qu'il nomme « suites historiques ».

L'écrivain sera incinéré le 12 juillet prochain.