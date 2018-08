L'écrivain israélien Uri Avnery, soldat devenu pacifiste, est mort

Né le 10 septembre 1923 à Beckum, en Allemagne, l'écrivain israélien Uri Avnery est mort le 20 août 2018 à Tel-Aviv-Jaffa, en Israël, des suites d'une attaque cardiaque. Soldat repenti devenu journaliste et infatigable promoteur de la paix, Uri Avnery avait également signé une dizaine d'ouvrages, dont Chronique d'un pacifiste israélien pendant l'intifada, publié par L'Harmattan en 2003.





Uri Avnery en 2008 (Michael F. Mehnert, CC BY SA 3.0) Uri Avnery en 2008 (Michael F. Mehnert, CC BY SA 3.0)



Helmut Ostermann, de son vrai nom, né dans une riche famille, avait quitté l'Allemagne avec cette dernière dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, pour s'établir en Palestine mandataire. Au départ nationaliste convaincu, membre d'une milice de droite engagée contre le pouvoir anglais, Avnery avait rejoint l'armée d'Israël à la création de l'État, en 1948. Après sa démobilisation, il se consacrera au journalisme.

Avec la création de Haolam Haze (Ce monde), en 1950, Uri Avnery se fait rapidement un nom : son journal, sorte de tabloïd craint par les figures et partis politiques, s'attire peu à peu l'animosité du pouvoir. En 1955, le siège de la publication est même victime d'un attentat à la bombe. À la tête de Haolam Haze pendant plus de 40 ans, Avnery en fait un organe partisan d'une cohabitation avec la population arabe.

À mille lieues des idées politiques qui l'animaient dans sa jeunesse, Uri Avnery s'oppose ainsi de plus en plus aux conflits armés, et recommande même la création d'un État palestinien, rappelle l'AFP.

Les prises de position d'Avnery lui avaient valu le Prix de la paix Erich-Maria Remarque en 1995.