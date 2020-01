L'écrivain Lee Child transmet Jack Reacher à son frère, Andrew Child

Tom Cruise en Jack Reacher, dans une adaptation cinématographique des livres

The Sentinel, attendu pour le 29 octobre prochain chez Transworld, sera le premier livre de la série Jack Reacher signé par deux auteurs, à savoir Lee Child et son jeune frère, Andrew Child. Trois autres ouvrages suivront, tous coécrits par les frères Child et mettant en scène Jack Reacher.« J'aime mes lecteurs et je sais qu'ils veulent beaucoup, beaucoup plus d'aventures de Jack Reacher. J'aimerais leur faire cette promesse, mais, soyons réalistes, je deviens trop vieux pour pouvoir la tenir. Je pourrais en écrire plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus », annonce Lee Child dans un communiqué. « Alors j'ai décidé de passer le relais à quelqu'un qui pourra tenir cette promesse. »Cette personne n'est autre que son propre frère, Andrew, « le meilleur auteur que j'ai lu ces dernières années », prend la peine de souligner Lee Child. Andrew Child, la cinquantaine, a en effet signé plusieurs ouvrages sous le pseudonyme d'Andrew Grant, jamais traduits en français. Il s'agit de thrillers, dont certains mettent en scène David Trevellyan, un agent des services secrets britanniques.Andrew Child fut l'un des premiers à lire Killing Floor avant sa sortie, souligne son frère Lee, si bien qu'il reste « le premier fan de Jack Reacher au monde », une promesse que sa création sera bien gardée dans l'enceinte familiale.The Sentinel sera le 25e livre mettant en scène Jack Reacher. Et les ouvrages seront prochainement adaptés en série , destinée à la diffusion sur Amazon Prime.Lee Child n'a pas précisé s'il comptait s'arrêter d'écrire après les quatre ouvrages coécrits avec Andrew : pour l'instant, sa bibliographie est entièrement consacrée à Jack Reacher.En France, le dernier livre publié par Lee Child est Formation d'élite, chez Calmann-Lévy en 2019, traduit par Elsa Maggion.