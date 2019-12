L'écrivain Milan Kundera retrouve sa nationalité tchèque

Milan Kundera (photo d'illustration, Arturo Espinosa, CC BY 2.0) Milan Kundera (photo d'illustration, Arturo Espinosa, CC BY 2.0)

Naturalisé français en 1981, quelques années après son exil de la Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque, l'auteur de l'Insoutenable légèreté de l'être a reçu le 28 novembre dernier son certificat de citoyenneté, attestant de son statut de citoyen tchèque.En 1979, Milan Kundera s'était vu retirer sa nationalité tchèque, et avait publié son dernier livre dans le pays, La vie est ailleurs, ou Život je jinde sous son titre original. Quarante ans plus tard, la République tchèque est donc revenue sur une déchéance de nationalité liée à des prises de position contraires à la ligne politique du parti communiste alors au pouvoir en Tchécoslovaquie.Il y a un peu plus d'un an, en novembre 2018, Andrej Babis, le Premier ministre tchèque, de passage en France, avait affirmé que la restitution de la nationalité tchèque à Kundera était un projet sérieux, d'ores et déjà mis en branle par ses services. L'épouse de l'auteur, Vera Kundera, était aussi concernée par cette restitution.« Milan Kundera détestant les cérémonies et le pathos, cela a été un moment très simple, mais de grande convivialité et de chaleur humaine, je lui ai présenté les excuses de la Tchéquie pour les attaques dont il avait été la cible pendant des années. Il était de bonne humeur, a simplement pris le document et m'a dit merci. C'est un homme très chaleureux », a expliqué Peter Drulak dans un entretien accordé au Figaro En mars 2018, pour la première fois depuis la fin des années 1970, un livre de Milan Kundera avait fait son retour dans les librairies de la République tchèque avec une nouvelle édition de La vie est ailleurs. Une publication qui pourrait préfigurer de futures traductions en tchèque de ses autres livres, écrits directement en français par Kundera.