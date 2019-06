L'écrivain Nicholas Sparks présente des excuses à la communauté LGBT

Nicholas Sparks, via



En 2006, il a cofondé une école préparatoire qui compte environ 500 élèves et se décrit comme « ancrée dans le commandement judéo-chrétien d’aimer Dieu et son prochain comme soi-même ». Elle met l’accent sur l’apprentissage des langues, des visites régulières dans d’autres pays et une compréhension globale du monde, en prise avec les enjeux du XXIe siècle.



En 2014, Saul Benjamin, ancien directeur de l’école,



Les avocats de Benjamin ont écrit dans la plainte que « Sparks et les membres du conseil d’administration ont, sans excuses, marginalisé, intimidé et harcelé les membres de la communauté scolaire dont les opinions et/ou identités religieuses ne correspondaient pas à leurs préjugés religieux et extrémistes ».



Sparks a rejeté les réclamations dans une déclaration judiciaire de 29 pages. Mais des courriels entre Sparks et l’ancien directeur Saul Benjamin ont été divulgués par le

Les tensions ont augmenté lorsqu’en 2013, certains élèves ont apparemment été la cible de harcèlement en raison de leur homosexualité. Selon le Daily Beast, une rumeur s’était répandue, selon laquelle Benjamin avait formé ce que Sparks appelait un « club gay », et le conseil d’administration a ensuite insisté pour que le club soit interdit.



Dans les emails, Sparks critique notamment Benjamin sur le fait de faire « la promotion d’une culture et d’un programme visant à rendre l’homosexualité ouverte et acceptée » et d’avoir des « des priorités mal placées au niveau scolaire » selon le Daily Beast. Des priorités qui valoriseraient la communauté LGBT, la diversité, les autres religions, par opposition aux questions des traditions chrétiennes, selon Sparks.



Dans un autre cas, Sparks dit vouloir interdire les manifestations des élèves dans l'enceinte de l’école, une réponse directe à la demande de deux jeunes filles lesbiennes qui prévoyaient d’annoncer leur orientation sexuelle à la chapelle de l’école.



Suite à la diffusion de ces emails, Sparks s’est excusé publiquement sur son Twitter déclarant qu’il était « un partisan sans équivoque du mariage gay, de l’adoption gay et de l’égalité en matière de droits du travail. En tant que personne qui a passé la majeure partie de ma vie comme écrivain et qui comprend le pouvoir des mots, je regrette et je m’excuse d’avoir pu blesser des jeunes et des membres de la communauté LGBTQ, y compris mes amis et collègues dans cette communauté. »